Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars

Aucun deal n’est encore validé

On ne savait pas réellement qu’Unity était à vendre, mais des discussions ont en tout cas lieu en ce moment à ce sujet. Le site Reuters rapporte que le PIF (le fonds d’Arabie saoudite) aurait émis l’idée de racheter l’entreprise derrière ce moteur très populaire, accompagné par Silver Lake Partners.

On suppose que c’est le même schéma que pour Electronic Arts qui serait à l’étude ici, avec un PIF largement majoritaire et un Silver Lake qui serait surtout présent dans l’équation pour faciliter la validation du rachat auprès des autorités de régulation américaines. De plus, Silver Lake possède déjà 8 % de l’entreprise Unity, ce qui permet sans doute de mieux négocier, tandis que le PIF utilise déjà le moteur dans de nombreuses productions, dont ceux de Scopely, géant du marché mobile (Pokémon Go). Ce duo aurait discuté d’un rachat à hauteur de 25 milliards de dollars pour Unity, soit 3,5 milliards de plus que la capitalisation de l’entreprise aujourd’hui sur le marché.

Pour le moment, aucun deal n’a été conclu, et Unity évalue toutes les propositions. En dehors de certaines productions mobiles, il est peu évident de savoir ce que le PIF cherche à faire d’Unity dans la mesure où il vient de racheter une entreprise qui possède déjà un sacré moteur (le Frostbite Engine). Peut-être en cherche-t-il un plus malléable, ou peut-être que tout cela n’a de sens que si l’on suit simplement l’odeur de l’argent. Entre un Unity possédé par le gouvernement d’Arabie saoudite et un Unreal Engine 6 dopé à l’IA, beaucoup de développeurs doivent espérer que d’autres moteurs naissent dans les années à venir.