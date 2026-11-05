Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock

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La crise du marché de la mémoire est à l’origine des hausses de prix de nombreux appareils aujourd’hui, comme les consoles. La Switch 2 n’a pas échappé à cela, et même si Nintendo s’est montré plus raisonnable que PlayStation et Xbox concernant le coût à répercuter sur le public, cette augmentation de prix a forcément eu un impact sur les ventes de la console, en berne lors du dernier trimestre. Si cette crise devait encore durer un moment, le constructeur japonais affirme cependant qu’il a pris ses précautions pour éviter une nouvelle augmentation du prix de la Switch 2.

Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

Pas de rupture en vue non plus

Lorsque Nintendo a annoncé le nouveau prix de la Switch 2 (+30 € chez nous), on pouvait craindre que ce ne soit qu’un petit essai avec une augmentation soit plus significative, soit plusieurs petites hausses successives. Car la crise est loin d’être réglée pour le moment, même si les investissements dans le secteur de l’IA commencent à se réguler.

Le média Reuters vient cependant nous rassurer en rapportant les propos de Shuntaro Furukawa, président de Nintendo. Suite à la publication du dernier bilan de l’entreprise, l’intéressé a déclaré que le constructeur n’a pas vu la situation tant bouger que cela au fil de ces dernières semaines, mais il a sécurisé assez de composants pour assurer la production de son stock de machines. Par conséquent, Nintendo ne serait pas en train de penser à une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2.

Une bonne nouvelle pour les futurs consommateurs, même si, dans un monde normal, on se demanderait plutôt quand une console verra son prix être diminué, plutôt que de savoir s’il va augmenter. On imagine que pour le moment, il n’est pas question pour Nintendo de redescendre au tarif de lancement, mais savoir qu’aucune hausse n’est en réflexion, c’est déjà ça de pris.

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