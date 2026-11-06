Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture

Un documentaire qui devait avoir une autre fin

La chaîne canadienne Super Channel a commandé ce documentaire nommé « Massive Effect : The BioWare Story » sans savoir que le studio allait fermer, puisque le tournage a démarré il y a de cela deux ans. Il a pour but de revenir sur toute l’histoire de ce studio iconique, de sa création en 1995 jusqu’à sa toute fin, ce qui était sans doute imprévu.

On assistera donc au dernier chapitre de l’histoire de BioWare via des images inédites des coulisses, avec de nombreux intervenants au programme dont Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip, qui sont à l’origine du studio. Parmi les autres têtes notables que l’on apercevra dans ce documentaire, on pourra voir de nombreux vétérans comme David Gaider, Mark Darrah ou encore Casey Hudson (qui travaille désormais sur Star Wars: Fate of the Old Republic), mais aussi Jennifer Hale (voix iconique de Shepard) et même Geoff Keighley (parce que ?).

C’est Akash Sherman qui assure la réalisation, et qui déclare aujourd’hui :

« Les fondateurs de BioWare sont mes héros locaux. C’est à la fois un privilège et une responsabilité que de retracer le parcours de ces outsiders qui se sont unis pour créer des œuvres si appréciées. Leur âge d’or a fait naître une étincelle en moi, ainsi que chez toute une génération. Avec la récente fermeture du studio, ce film prend désormais la forme d’un ultime et poignant adieu. »

Pas encore de date de diffusion, mais cela pourrait arriver dès l’année prochaine au Canada. On ignore comment ce documentaire sera diffusé dans le reste du monde.