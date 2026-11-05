Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça

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Avant de se consacrer au futur de la saga Assassin’s Creed via plusieurs projets en cours de développement, Ubisoft a voulu offrir une ultime mise à jour à Assassin’s Creed Valhalla, qui n’est pourtant pas l’opus le plus récent. Celui-ci a en réalité droit au même traitement que Black Flag Resynced, avec l’arrivée d’un mode New Game+.

Assassin's Creed Valhalla // Source : Ubisoft

Partez collecter du mithril

Celles et ceux qui sont venus à bout d’Assassin’s Creed Valhalla le savent, cet épisode est bien trop long pour son propre bien. Mais si vous faites partie des personnes qui pensent qu’au contraire, il est toujours bon de retrouver Eivor, alors réjouissez-vous. La nouvelle mise à jour du jeu est maintenant disponible, et vous permet de recommencer l’aventure en mode Nouvelle Partie+.

Via ce mode, vous découvrirez la nouvelle monnaie qu’est le mithril. Vous en gagnerez lorsque vous obtiendrez de l’équipement ou des livres de savoir que vous possédez déjà, et vous pourrez l’utiliser pour augmenter votre équipement vers de nouveaux sommets, puisque la limite de niveau passe désormais à 27 au lieu de 13. Le mode « Progression étendue » pourra également être activé afin de gagner davantage de puissance. Et si vous avez trop d’équipements, sachez que vous pouvez désormais profiter d’une réserve pour stocker tout votre butin.

Cette mise à jour 1.80 retravaille également la Forge à runes, tandis que de nombreux équilibrages sont apportés à l’expérience globale. De plus, la version PS5 est améliorée au passage, ce qui pourra vous donner une autre excuse pour tout recommencer. Le patch note complet de la version 1.80 est à retrouver sur le site officiel d’Ubisoft.

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Jaquette d'Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Valhalla
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Date de sortie : 10/11/2020

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