Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5

Le jeu est également en promotion

Au lieu de présenter cela comme une démo, IO Interactive parle d’un « Free Starter Pack » pour 007 First Light, qui vous donne accès à la toute première mission du jeu afin de découvrir les origines de cette itération de James Bond. Ce contenu est désormais disponible pour tout le monde sur PC et Xbox Series, et ce, gratuitement.

Pour ce qui est de la communauté PS5, c’est un peu plus compliqué. Le studio a mis en place un système différent qui vous laisse jouer pendant une heure à 007 First Light, donc en vous laissant potentiellement aller plus loin que la première mission. Mais cette heure d’essai entre dans le cadre des bonus réservés aux membres PlayStation Plus, donc son accès n’est techniquement pas si gratuit que cela.

Heureusement, IO Interactive précise sur son site officiel que son « Free Starter Pack » sera accessible à tout le monde sur PS5 dès le 10 novembre prochain. Une vraie version gratuite donc, mais allez savoir pourquoi deux versions différentes sont proposées si ce n’est pour prêter à confusion.

Notez enfin que vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu final, qui bénéficie d’ailleurs de jolies promotions pour fêter la sortie de cette démo.