EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect

Le N7 le plus triste possible

Le 7 novembre aura lieu le N7 Day, mais cette édition 2026 aura un goût plus qu’amer pour tous les fans de la saga Mass Effect. Le cinquième épisode vient tout juste d’être balancé à la poubelle par un EA criblé de dettes, qui a préféré investir dans un nouveau jeu Star Wars plutôt que dans cette saga qui a marqué l’industrie. Autant dire qu’on ne s’attendait à rien pour le N7 Day de cette année.

Et pourtant, EA a décidé de proposer de nouveaux produits à acheter sur le store officiel de BioWare, studio qui, on le rappelle, n’existe plus. Derrière ce geste d’une incroyable indélicatesse, on imagine que l’éditeur devait honorer son contrat avec DPI Merch, qui est à l’origine de ces nouveaux produits et qui ont sans doute été commandés avant la fermeture du studio.

Vous pouvez donc désormais acheter des Converses façon N7 ou encore le casque intégral de Shepard, tout de même vendu à 174,99 dollars (!), si vous souhaitez avoir un dernier souvenir de cette saga. Ou ne pas donner votre argent au fossoyeur de BioWare, au choix. On en vient à croiser les doigts pour que l’éditeur se taise demain et ne célèbre pas officiellement le N7, pour arrêter cette farce de mauvais goût.