Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty

Un candidat de choix pour ce long-métrage ?

Outre revenir longuement sur la sortie récente de Modern Warfare 4 dans lequel il a à nouveau campé le rôle de John Price, Barry Sloane a été interrogé il y a quelques jours par le youtubeur australien Dan Allen Gaming sur son éventuel intérêt de jouer ou non dans le prochain film Call of Duty de Paramount. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il est pleinement pour puisqu’il ne voit personne d’autre de plus « qualifié » que lui pour apparaitre dedans, sous-entendu en tant que Capitaine Price :

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre d’aussi qualifié que moi sur la planète pour ce job. Quelqu’un qui incarne mieux le personnage depuis environ une décennie, qui comprend l’ampleur, le poids et l’amour des fans pour un tel projet. Hollywood est monstrueux. Parfois, certaines décisions sont prises pour des raisons que nous ne comprendrons jamais. Mais si vous me demandez si j’aimerais le faire ? Absolument. J’aimerais le jouer dans un film, à 100%. Ce serait fantastique. Mais laissons les cartes entre les mains d’Hollywood pour ça. »

Rappelons que, au moment d’écrire ces lignes, nous ignorons dans quelle partie du lore de Call of Duty le long-métrage prendra place. Modern Warfare ? Black Ops ? Un univers original inédit ? Les hypothèses ne manquent pas et il faudra probablement patienter jusqu’en 2027 pour en apprendre davantage à ce sujet. En attendant, Modern Warfare 4, lui, est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. A suivre.