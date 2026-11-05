Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty

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Parmi la pléthore d’adaptations de franchises vidéoludiques à venir prochainement au cinéma, celle de Call of Duty est attendue pendant l’été 2028. Porté par Paramount, ce futur film sera notamment réalisé par Peter Berg (Du sang et des larmes, Battleship, Traque à Boston) et scénarisé par Taylor Sheridan (série TV Yellowstone). A part ça, de nombreuses zones d’ombre demeurent autour de cette production, à l’image de son casting qui est encore inexistant. Cependant, il y a une personne qui se verrait bien rejoindre ce dernier : Barry Sloane, l’acteur britannique connu pour interpréter l’iconique personnage du capitaine Price dans les jeux de la série Modern Warfare.

Le capitaine Price dans Call of Duty: Modern Warfare 4 // Source : Activision

Un candidat de choix pour ce long-métrage ?

Outre revenir longuement sur la sortie récente de Modern Warfare 4 dans lequel il a à nouveau campé le rôle de John Price, Barry Sloane a été interrogé il y a quelques jours par le youtubeur australien Dan Allen Gaming sur son éventuel intérêt de jouer ou non dans le prochain film Call of Duty de Paramount. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il est pleinement pour puisqu’il ne voit personne d’autre de plus « qualifié » que lui pour apparaitre dedans, sous-entendu en tant que Capitaine Price :

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre d’aussi qualifié que moi sur la planète pour ce job. Quelqu’un qui incarne mieux le personnage depuis environ une décennie, qui comprend l’ampleur, le poids et l’amour des fans pour un tel projet. Hollywood est monstrueux. Parfois, certaines décisions sont prises pour des raisons que nous ne comprendrons jamais. Mais si vous me demandez si j’aimerais le faire ? Absolument. J’aimerais le jouer dans un film, à 100%. Ce serait fantastique. Mais laissons les cartes entre les mains d’Hollywood pour ça. »

Rappelons que, au moment d’écrire ces lignes, nous ignorons dans quelle partie du lore de Call of Duty le long-métrage prendra place. Modern Warfare ? Black Ops ? Un univers original inédit ? Les hypothèses ne manquent pas et il faudra probablement patienter jusqu’en 2027 pour en apprendre davantage à ce sujet. En attendant, Modern Warfare 4, lui, est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. A suivre.

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Call of Duty Modern Warfare 4
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Date de sortie : 23/10/2026

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