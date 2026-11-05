Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation

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Pendant plusieurs années, le focus de Square Enix aura été la trilogie Final Fantasy VII Remake. Si bien que l’on est maintenant en droit de se demander à quoi va ressembler l’avenir de l’éditeur une fois Final Fantasy VII Revelation sorti. Ces jeux ont connu un certain succès, ce qui pourrait logiquement amener Square Enix à se contenter de proposer d’autres remakes à l’avenir. Mais pour Yoshinori Kitase, le futur de Square Enix s’écrira avant tout avec des nouveaux jeux.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Les remakes ne disparaissent pas pour autant

Au micro d’IGN, le producteur de la saga Final Fantasy VII revient sur la question en déclarant que même si la trilogie a été centrale chez Square Enix ces dernières années, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’attendre à de la nouveauté chez l’éditeur. Au contraire, car selon lui, Square Enix a davantage le regard tourné vers l’avenir et la nouveauté.

Malgré cela, il n’écarte pas l’idée que certains projets venus du passé viennent eux aussi se rajouter à la pile des projets en cours chez Square Enix :

« Je pense que nous allons principalement investir dans de nouveaux jeux. Mais en même temps, si nous prenons l’exemple du remake de Final Fantasy VII, nous étions plusieurs créateurs, moi y compris, à avoir travaillé sur le jeu original. C’était un titre auquel nous étions très attachés. Nous tenions absolument à créer quelque chose de nouveau, en lien avec l’œuvre originale, afin de permettre aux nouveaux joueurs de découvrir ce titre et d’en apprécier les qualités, tout comme l’ont fait ceux qui ont connu le jeu à l’époque. Donc il pourra y avoir des exemples de ce type où l’entreprise est prête à investir dans la refonte d’anciens projets, comme cela a été le cas ici. »

Passer à côté d’autres remakes d’épisodes de Final Fantasy, peut-être à plus petite échelle, semble en effet inenvisageable pour l’éditeur, même s’il est bon de savoir que Square Enix privilégie désormais tout de même la nouveauté à la nostalgie.

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Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : 08/04/2027

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