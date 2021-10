Dès que vous débloquez le premier vrai campement dans Far Cry 6, vous aurez également accès à de nouvelles fonctionnalités. Dès que vous avez le camp de la famille Monteiro, vous pourrez améliorer vos installations mais aussi débloquer un sorte de mini-jeux, appelé Los Bandidos. Il s’agit de missions à faire où il faut prendre plusieurs décisions. Mais comment bien les réussir ? Comment débloquer tous les chefs ? ActuGaming vous dit tout dans ce guide.

A quoi sert le tableau Los Bandidos ?

Los Bandidos est à retrouver sur les tableaux d’opérations. Ils se présentent comme vous pouvez le voir sur l’image d’illustration de notre article et vous permettent de lancer des opérations des Bandidos. Vous en avez dans les trois campements majeurs mais également à toutes les bases réparties un peu partout.

Le principe est relativement simple. Vous envoyez un chef avec quelques recrues en mission, vous revenez sur le tableau une fois que celle-ci est terminée et vous aurez une suite de 3 décisions à prendre, permettant d’obtenir des récompenses.

Voici comment se déroule une opération des Bandidos :

Allez voir le tableau pour choisir une opération souhaitée Choisissez l’un de vos chefs disponibles et envoyez-le en mission Revenez après le temps indiqué. Le chef attendra vos instructions Vous aurez alors 3 suites de 3 choix à effectuer : Optez pour le choix qui vous semble le meilleur à chaque fois, en ne sacrifiant pas trop de recrues Obtenez votre récompense

Vous pourrez directement votre chef si vous le souhaitez dans la foulée, si celui-ci est disponible et que vous avez suffisamment de recrues.

Conseils et choses à savoir

Avant de vous expliquer comment avoir des chefs et recrues, voici quelques astuces et choses à savoir si vous n’avez encore jamais fait d’opérations Los Bandidos :

Chaque opération est éphémère et disparaît au bout d’un certain laps de temps afin d’actualiser les missions et récompenses

Plus vous augmenterez de niveaux, plus vous aurez accès à de nouvelles opérations et de meilleures récompenses

Les chefs ne meurent pas et peuvent donc être envoyés autant de fois que vous le souhaitez. Ils peuvent cependant être indisponibles un temps après une opération qui s’est mal terminée

La durée d’une mission est une durée réelle, c’est-à-dire qu’une opération de 4 heures nécessitera 4 heures dans la vie réelle. Vous n’êtes pas obligés de laisser allumer la console, vous pouvez très bien rejouer plus tard pour récupérer vos récompenses

Lors des premiers choix, n’hésitez pas à opter pour des décisions qui vont augmenter vos chances de réussite de +10 ou +20%, ce qui sera un bonus non négligeable pour la suite

Lors de la sélection de l’opération, optez pour des missions où vous avez des bonus de chefs. Les compétences de chef utile permettent d’améliorer vos chances de réussite et donc vos gains, avec des compétences comme Sabotage, Enquête, etc….

Pensez à faire des opérations de Los Bandidos dès que possible : cela vous rapporte quelques ressources et pesos sans trop d’investissement de temps, idéal pour progresser plus vite

A noter que les opérations n’apportent pas franchement de lore ou d’histoire intéressante. Sauf si vous aimez les petites anecdotes, ne perdez pas votre temps à tout lire, les situations étant souvent (toujours) peu intéressantes.

Comment avoir plus de recrues Bandidos ?

Avant de parler des chefs, parlons rapidement des recrues. En effet, pour partir en opération, il faut un chef mais aussi des Bandidos. Pour en recruter, il y a plusieurs moyens. On peut notamment en avoir lors des opérations en elle-même. Mais nous ne le conseillons pas, les gains en recrues sont rarement intéressants et sont souvent compensés par la perte d’autres recrues.

Cependant, la majorité des actions à Yara permettent d’avoir des recrues Bandidos :

Libérer certains avant-postes ou bases du FND

Libérer des otages, dans une base ou en explorant

Dégrader des affiches

Vous l’avez compris, vous en aurez naturellement dans votre progression.

Comment débloquer tous les chefs Bandidos ?

Si vous faites régulièrement les opérations Bandidos, vous vous demandez sans doute comment avoir l’ensemble des chefs. Au total, il y a 8 chefs que l’on peut obtenir et qui vont tous donner des compétences et des avantages différents. Pour les débloquer, il va falloir réaliser diverses quêtes, et terminer des opérations ou histoires de Yara. Voici tous les chefs et quelles missions faire pour les débloquer.

Benito

Benito se débloque automatiquement au début de l’aventure. Vous l’aurez directement lorsque vous aurez accès au tableau des opérations. Il permet d’augmenter les chances lors de la construction et demande moins de métal.

Alfredo Maximo

Il faudra avancer dans l’histoire pour débloquer Alfredo Maximo. Il faut réaliser une suite de quête dans la région de El Este et vous l’aurez lorsque vous aurez terminé « Le Rugissement du Lion » donné par Yelena Morales.

Freddy Jr.

Pour obtenir Freddy Jr., vous devez terminer l’histoire de Yaran La justice du base-ball. Celle-ci se lance dans la Valle de Oro, et il s’agit d’une quête annexe.

Isabela

Se débloque en terminant la quête Faites vos prières, qui est une quête secondaire dans la Valle de Oro (à Noventarmas). Elle est donnée par Isabela elle-même, et vous demandera de sauver Marisol.

Marisol

Marisol est un chef qui se débloquera automatiquement en même temps que Isabelle.

Big Papi

Big Papi est un chef qui se débloque en récompense de la quête Big-up pour Big Papi, une quête secondaire donnée par Juan Cortez. Vous devez le trouver, le protéger et c’est à peu près tout.

Sergio

Il faut terminer la quête secondaire Donnant-donnant, donnée par Gilberto Rosario à Conuco, dans la région El Este. Celle-ci vous demandera de vous rendre à la station de Fernando, de vandaliser des panneaux, de défendre un lieu et de boucler la quête.

Zenia

Zenia est le dernier chef à obtenir, et peut être débloqué en récompense de la quête Une virée en ville. Cette mission est à obtenir à Esperanza, dans le district de West Lado. C’est Zenia qui donne cette quête. Il faut avoir terminé une suite de missions pour obtenir celle-ci.

Et voilà, vous savez tout – ou presque – sur les opérations des bandidos, comment avoir tous les chefs et de nouvelles recrues. Pour d’autres astuces et conseils, rendez-vous sur notre guide complet de Far Cry 6. On y propose de nombreuses soluces pour collectibles, comme par exemple, l’emplacement de toutes les histoires cachées.