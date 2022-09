Accueil » Actualités » Far Cry 6 : Une édition Game of the Year serait dans les cartons, avec une nouvelle extension

On pensait que maintenant que les trois DLC consacrés aux méchants de la série étaient tous sortis, Ubisoft avait mis de côté Far Cry 6 pour se consacrer au renouvellement de la saga. Mais c’est mal connaître l’éditeur, qui a visiblement encore quelques plans pour faire vivre cet épisode sur la longueur. Un dataminer répondant au pseudo de Aggiornamenti Lumia, et relayé par Tom Henderson, a trouvé un listing sur le store Xbox d’une version Game of the Year pour le jeu, autrement dit une édition qui regroupe tous les DLC. Mais en plus de ceux déjà existant, on trouve les traces d’un nouveau contenu encore non annoncé.

Game of the Year, vraiment ?

Far Cry® 6 Game of the Year Upgrade Pass | XBOX pic.twitter.com/e0sneIhMn1 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 27, 2022

Cette version Game of the Year (dont le nom prêtera à sourire tant le jeu a divisé et est loin d’être considéré comme l’un des jeux de l’année 2021) contiendrait donc le Season Pass ainsi que tous les DLC sortis à ce jour, tout comme une nouvelle extension. Selon les sources de Tom Henderson, cette extension répondrait au nom de Lost Between Worlds.

Ce qui a été listé correspond à une upgrade qui serait proposée à ceux ayant le jeu de base, mais on peut se demander si une version boite contenant tout cela pourrait aussi sortir. Etant donné que ces informations ont été trouvé chez Xbox, on imagine qu’elles sont réelles et qu’Ubisoft pourrait faire une annonce prochainement. Peut-être pour le premier anniversaire du jeu, le 7 octobre prochain ?

Far Cry 6 est disponible PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.