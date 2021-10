Les jeux en monde ouvert regorgent de choses à ramasser, trésors à trouver ou encore souvenirs à collectionner. Bien évidemment, en bon jeu signé Ubisoft, Far Fry 6 ne déroge pas à cette règle et propose plusieurs types de collectibles à trouver comme des trésors, des tableaux cryptogrammes, des clés USB et même des coqs !

Suivez notre guide complet pour trouver la localisation exacte de tous les collectibles présents dans le jeu. Pour plus de simplicité, chacun des collectibles a été séparé dans un article dédié, tous classés par régions de Yara. Bon jeu à tous !

Trouver tous les collectibles de Far Cry 6

Si vous souhaitez en savoir pus sur l’univers de Far Cry 6, n’hésitez pas à découvrir notre test ainsi que notre Foire aux Questions complète sur le jeu sorti sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStaiton 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 7 octobre dernier.