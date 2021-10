Comme on en a l’habitude dans la série, les collectibles dans Far Cry 6 sont nombreux. Que ce soit les ressources pour la création et la modification d’armes, les coffres à dénicher ou les objets de collection pour obtenir les trophées/succès, il y a de quoi faire, comme en atteste notre guide des collectibles. Ici, on vous recense la localisation de toutes les histoires cachées.

Emplacement de toutes les histoires cachées

Avant de poursuivre, petit préambule. Aux côtés des tableaux cryptogrammes, des coqs et des clés USB, on y retrouve une ultime catégorie de choses à ramasser : les histoires cachées. Il s’agit des collectibles les plus nombreux dans Far Cry mais aussi les plus dispensables, puisqu’il n’est pas nécessaire de toutes les collecter pour finir le jeu ou obtenir le 100%.

Les plus téméraires chercheront tout de même à obtenir l’ensemble de ces collectibles donc on vous propose un guide complet qui recense l’emplacement de toutes les histoires cachées. Sachez d’ailleurs qu’il y a un total de 143 Histoires cachées et elles sont réparties sur toutes les îles de Far Cry 6. Il s’agit principalement de notes à lire un peu partout qui viennent étoffer le lore et n’ont pas vocation d’aider dans la progression.

Pour une question de facilité de recherche et de mise en page, on vous liste ces collectibles par catégorie comme elles sont répertoriées dans votre menu « Collection ». Cela vous permettra d’identifier plus facilement les fragments qui vous manquent. Enfin, notez qu’aucune histoire cachée ne peut être manquée et vous pouvez les ramasser pendant la progression naturelle de l’histoire ou après l’avoir terminée.

Notez que :

Il y a 143 histoires cachées et peuvent être ramassées n’importe quand

Nous avons listé ces histoires comme elles apparaissent dans le menu. Si vous souhaitez filtrer et rechercher par région ou province, utilisez la fonction Recherche de votre navigateur internet (CTRL+F sur un ordinateur)

Il y a beaucoup de documents dans Far Cry 6 mais tous ne sont pas des histoires cachées. Elles se confondent avec les autres notes mais ont droit à une notification à droite de votre écran lorsque vous en avez récupéré une. A noter qu’elles ne « disparaissent » pas, vous ne les « ramassez » pas et restent à l’emplacement où elles étaient dans le jeu

Cet article est en cours d’écriture. Actuellement sont recensés une quarantaine d’histoires cachées. Le guide sera régulièrement mis à jour en fonction de nos trouvailles, pensez à revenir. N’hésitez pas à partager vos trouvailles dans les commentaires, vous pouvez partager vos emplacements d’histoires cachées avec le reste de la communauté.

Comics des Supremos de Juan

Le Cabinet du Dr. Médico – N°3

El Este – La Joya – Dans l’une des pièces du bâtiment, vous le trouverez poser dans un bureau, à côté d’un ordinateur.

Volta! Frappe Encore – N°5

Valle De Oro – Noventarmas : Pour trouver sa localisation, ce sera simple, pour l’obtenir, ce sera un peu plus long. Il faut en effet obligatoirement réaliser la chasse au trésor Le Plus Vrai des Yayans pour avoir accès à l’endroit où se situe le comics. Celui-ci se situe dans les vestiaires, au niveau du dortoir improvisé, posé sur un lit. Vous aurez accès à cet endroit peu de temps après avoir évacué l’eau du secteur/remis le courant.

Démasquer le monstre marin

(En cours d’écriture)

Fragments du clan Montero

Fragment de Monteiro I

Madrugada – Costa Del Mar : Au campement de Carlos, vous trouverez le fragment sur l’étagère dans le bâtiment où se situe l’atelier pour les armes

Fragment de Monteiro II

Madrugada – Costa Del Mar : Se situe sur une étagère dans l’un des bâtiments du campement de Carlos Monteiro. C’est dans ce même bâtiment que se situe une télévision pour accéder aux extensions du jeu.

Fragment de Monteiro III

Madrugada – Costa Del Mar : Dans la zone militaire de Revmira. Là-bas, vous avez un seul et unique vrai bâtiment dans lequel vous pouvez rentrer. La lettre se situe dans le bureau face à vous quand vous rentrez. A noter que vous passez dans cette zone pour une quête d’histoire principale.

Fragment de Monteiro IV

Madrugada – Lozania : Se situe sur l’une des couchettes par terre dans une cellule de la base militaire. Vous devez forcément passer par cette cellule lors d’une mission principale pour les Monteiro puisque vous devez faire évader son prisonnier qui se tient dans cette même cellule.

Le cœur de la révolution

Page de Journal Intime I

El Este – Sierra Perdida : Au point d’intérêt Felicidad. Pour obtenir cette note, il faudra impérativement terminer la chasse au trésor Passation de Flambeau. La page est effectivement sur l’une des tables de la maison qu’il faut déverrouiller avec l’électricité.

Histoire oubliée : Lucky Mama après 1967

Notes de journaliste III

El Este – La Joya : Rendez-vous à la Crête de Catalina. Là-bas, vous devez aller au Moulin Cardoso, qui est un point d’intérêt marqué sur votre carte. Vous devez réussir à monter au premier étage. Pour cela, regardez autour du bâtiment principal de la zone, il y a une échelle. Vous pouvez aussi aller à l’étage via les caisses du rez-de-chaussée. La note en question est posée par terre, non loin du mur rempli d’informations.

Des précisions sur Mckay

Notes du Crétin I

Isla Santuario – Quito : Se situe sur l’île de départ, dans la région de Quito, plus précisément à Sagrado. Parcourez le fort gardé jusqu’à atteindre une pièce où il y a un bureau, une radio et une télévision.

Le fantôme de la Joya

Histoires de Fantômes III

El Este – La Joya : Dans un bâtiment, posé sur une commode en fer. Vous trouverez l’endroit proche d’une chasse au trésor, à la croisée de trois chemins sécurisés (bleus).

Histoires de Fantômes V

El Este – La Joya : Dans un bâtiment sécurisé par des gardes. Vous trouverez ce bâtiment au Sud de la Joya, à la jointure de la province de Conuco, pas très loin de la rivière de la Madona. Fouillez la pièce principale, de nombreuses notes sont sur les bureaux. Celle-ci est sur l’un des bureaux centraux.

Département des civilités

Documents officiels I

El Este – Sierra Perdida : Celui-ci est assez simple à dénicher, il suffit de vider la base des FND qui se situe à cet endroit (Collines Robustas) et qui s’appelle Usine de Café Santo Gusto. La note se situe dans un hangar à l’entrée de la base, posée sur un carton.

Documents officiels II

El Este – La Joya : Se situe dans un endroit gardé par des gardes. Le document est posé près des radios.

La vie des autres Yarans

Message Secret II

El Este – Conuco : Se situe dans une maison. Pour trouver l’endroit, vous pouvez partir du camp un peu plus haut et suivre le chemin sécurisé (bleu sur la carte).

Message secret IV

El Este – Conuco : Se situe au point d’intérêt de la Radio Locale de Fernando. Entrez dans le bâtiment et vous trouverez la note sur le lit.

La fierté du lion

Reliques du Régime III

Valle de Oro – Noventarmas : A débloquer un peu après avoir récupéré le Volta! Frappe Encore – N°5 un peu plus haut. Pour obtenir cette note, il sera obligatoire de suivre la chasse au trésor Le Plus Vrai des Yayans. Vous l’avez compris, la note est située dans le bâtiment de la chasse au trésor, juste avant de récupérer le trésor. Vous pouvez le ramasser à l’endroit où sont exposés des tableaux représentant le président, tel un véritable culte.

Ballade de la révolucion

Notes de Lita II

Libertad HQ – Archipel de Zamok : Au-dessus de Juan Cortez et de l’établi, il faut monter. La lettre est posée sur le canapé vert en face de vous.

Le serpent

Secrets de Bembé II

Archipel de Zamok – Balaceras : Se situe au niveau du Parc National Ciénaga Nublada, au nord du Marais aux Crocodiles, au niveau de l’hôtel sur l’eau. Vous passez forcément par cette zone pour une quête principale liée à Bembé. La note est posée sur le frigo.

Les rassemblements de voitures contestataires

Documents du rassemblement I

Madrugada – Costa Del Mar : Posé sur une mini-étagère, à côté de la femme qui vous donne l’histoire de Yara « Mouche du Coche ». Vous trouverez cet emplacement au point d’intérêt Garage clandestin de Yami, aux plaines Colinas.

L’histoire de Dani

Avis de patients II

Valle de Oro – Cruz Del Salvador : Rendez-vous dans la ville, au niveau de Segunda, au nord-ouest de celle-ci. Le document est posé sur une étagère en métal, proche d’une maison et une voiture abandonnée.

Grandeur et décadence du Dr Yanny Babalos

(en écriture)

Maestro Macabre

Expériences d’Edgar IV

Valle de Oro – Balaceras : Au niveau des Lacs Diamante, il y a une base militaire. Vous devez obligatoirement passer dans cette zone pour libérer des prisonniers dans la quête d’histoire Briser ses chaînes. La note se situe sur une table, où est également posé une carte d’accès pour déverrouiller les portes.

Le dernier Patriote

Archive Familiale III

Madrugada – Vallée de feu : Dans un bâtiment, posée sur une table. Vous devez effectuer une mission principale appelée Enfant d’Adoption où il faut faire évader Miguel dans ce secteur (secteur qui est à la croisée de Mogote Chivito et Rivière Cobre).

Anton Castillo présente : une histoire de Yara

(En cours d’écriture)

Notes tristes

Improvisations IV

El Este – Sierra Perdida : Au campement Mont Patriotas. La lettre est posée sur une table basse proche d’un canapé dans un pavillon, plutôt dans la partie haute du campement.

Le mouton doré

El Pequeño I

Madrugada – Costa Del Mar : Se site sur l’île au sud de la zone du Parc Serpentino, vous trouverez la note posée sur une étagère

Sexe, mensonges et scenarios (de Maria)

Notes de Maria I

Valle de Oro – Balaceras : Se situe sur une table dans le studio d’enregistrement. Rendez-vous à la base des FND appelée Maria Marquessa Productions, aux lacs diamante dans la province de Balaceras. Allez dans le bâtiment où il y a le plateau de tournage, la table en question se situe dans la pièce à côté, au rez-de-chaussée.

Les Maximas Matanzas en tournée mondiale à Yara

Notes de la visite II

Valle de Oro – Balaceras : Au Camp Maximas, la lettre est posée sur une petite table, au centre du campement, au niveau de l’îlot central.

Notes de la visite V

Esperanza – Vieux Village : Posé sur un canapé dans l’un des bâtiments

Une star fabriquée de toutes pièces

Histoire de Rosa III

Valle de Oro – Cruz del Salvador : A Segunda, dans la ville, vous trouverez un bâtiment où vous pouvez rentrer pile au niveau du point d’intérêt que votre map. Le document est posé sur le bureau d’accueil.

L’esprit de la Guerilla

Magic Philly I

Madrugada – Costa Del Mar : Se trouve sur un établi, dehors de la cabane de cet emplacement. Vous passez obligatoirement dans cette zone lors de la quête principale, lorsque vous rencontrez Philly Barzaga mais surtout Chorizo pour la première fois.

Magic Philly IV

Libertad HQ – Archipel de Zamok : Posée sur une étagère, à côté de l’atelier et de Juan Cortez

Magic Philly V

Madrugada – Lozania : Dans la grotte de Philly, dans la zone de la vallée de feu, à l’est de Mogote Mariposa. Se situe dans une bouteille en verre posé sur un établi. Vous devez forcément allé dans ce secteur pour une quête d’histoire principale

Les amants morts ne disent plus rien

(En cours d’écriture)

De l’hypocrisie et du Serment d’Hippocrate

Correspondance du Médecin II

Valle de Oro – Noventarmas : Dans la zone Cielo Gardens, vous pouvez y apercevoir un bâtiment gardé militairement au nord-ouest de Noventarmas. La lettre se situe sur une table de médecin dans l’une des salles à l’étage.

Sa révolution

Le Voyage d’Iselda IV

El Este – Conuco : Rendez-vous au point d’intérêt Museo de la Falsa Revolucion. Le musée se situe au sud de la province. La note est dans l’une des salles. Il faudra briser la vitre pour la lire. A noter qu’une arme est également à débloquer dans la même vitrine, le fusil Noblesse Oblige.

Intervention Divine

Page sacrées I

Isla Sanctuario – Quito : Se situe dans la Grotte des Oluwas, tout au bout de celle-ci. Vous trouverez un rebord rocailleux avec plusieurs coffres, la lettre se situe là. A noter qu’une quête peut-être lancée à partir du cercle au centre de cette pièce appelée Bénédictions de Triada, qui donnera accès un peu plus tard à une autre page sacrée.

Querelle de Voisinage

(en écriture)

Art & Mort

Fragments artistiques I

Madrugada – Costa Del Mar : Pour localiser cette lettre, c’est simple, c’est à l’emplacement de la chasse au trésor L’homme et la Mangouste, au niveau des Falaises d’Aguda, à l’est du Phare de Lucero. Il vous suffit de rentrer dans la maison (celle entourée par une clôture) et la note est sur la table à l’entrée.

Fragments artistiques II

Madrugada – Lozania : Se situe non loin d’une chasse au trésor mais aussi pas loin d’une PNJ qui vous donne une quête avec un tank (dans un endroit vallonné avec des graffitis sur les falaises). Vous trouverez la note dans une maison un peu après le hangar justement.

Fragments artistiques V

Madrugada – Aguas Lindas : Au niveau du point d’intérêt Barrio Del Principe, vous trouverez plusieurs habitations à cet endroit. Allez plutôt vers l’une qui est le plus loin de la route principal. Vous

Pour d’autres astuces et conseils sur le jeu, revenez sur l’index de notre guide complet de Far Cry 6 où l’on vous donne d’autres emplacements pour les collectibles.