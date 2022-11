Accueil » Actualités » Far Cry 6 part dans le paranormal avec son extension Lost Between Worlds, qui sortira la semaine prochaine

Far Cry 6 n’a pas encore dit son dernier mot. Ubisoft a manqué son effet de surprise avec l’annonce de ce soir, puisque l’éditeur voulait nous surprendre avec une extension dont on connait l’existence depuis maintenant quelques semaines, grâce à la fuite d’une édition Game of the Year du jeu. Lost Between Worlds, ou Perdu entre les mondes dans la langue d’Yves Guillemot, nous est maintenant présenté de manière plus officielle, trailer à l’appui.

Far Cry comme vous ne l’avez jamais vu

Oubliez votre combat contre la dictature, place au surnaturel. Dani Rojas laisse tomber la révolte le temps d’une aventure pas comme les autres où l’on devra voyager dans une dimension étrange, avec des mystérieux ennemis affublés de cristaux qui font régner la loi.

Oui, ça n’a presque plus rien à voir avec Far Cry niveau lore et direction artistique, mais on en a désormais l’habitude avec la licence (rappelez-vous de Far Cry 3 Blood Dragon). Cette extension sortira le 6 décembre prochain et elle sera évidemment payante. Il faudra compter 19,99 € pour l’obtenir.

Si vous n’avez pas envie de débourser de l’argent dans un jeu que vous avez déjà payé (et c’est tout à votre honneur), vous pourrez aussi profiter d’une mise à jour gratuite. Cette dernière ajoutera un mode New Game+ ainsi que des fonctionnalités censées aider les collectionneurs (vous pouvez aussi retrouver tous nos guides sur le jeu en attendant). Un essai gratuit est aussi à l’ordre du jour, si jamais l’expérience Far Cry 6 vous tente mais que vous n’êtes pas encore décidé.

Far Cry 6 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.