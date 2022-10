Accueil » Actualités » Far Cry 6 : Une édition Game of the Year déjà en vente, sans prévenir et à un prix assez élevé

Cela fait maintenant presque un an tout pile que Far Cry 6 est disponible, et depuis, le jeu s’est doté de trois DLC complets inclus dans un premier Season Pass. Ubisoft a ensuite mis cet épisode de côté et n’a plus vraiment communiqué à son sujet, jusqu’à ce qu’une fuite nous révèle l’existence d’une Game of the Year Edition pour le jeu. Celle-ci est bien réelle, puisqu’on découvre qu’elle a été mise en vente aujourd’hui, dans la plus grande discrétion.

Un prix qui fait grincer des dents

Drôle de manière de faire pour Ubisoft. La version Game of the Year de Far Cry 6 peut déjà être trouvée sur les stores PlayStation et Xbox, et elle est même mise à la vente dès maintenant, alors qu’Ubisoft n’a encore jamais communiqué officiellement à son sujet.

On ne sait pas vraiment si l’éditeur compte le faire dès demain pour fêter l’anniversaire du jeu, mais quoi qu’il en soit, on remarquera que cette version donne accès au jeu, à son Season Pass avec ses trois DLC et Far Cry 3 Blood Dragon, mais aussi à la nouvelle extension Perdu entre les mondes. Oui, là encore, cette extension n’a jamais été présentée officiellement, mais elle est comprise dans la Game of the Year Edition (mais elle arrivera plus tard).

Enfin, on remarquera que cette édition n’est clairement pas donnée, puisqu’elle est affichée au prix de 119,99 €, rien que ça. Alors certes, cette édition comprend tout le contenu possible pour le jeu, mais pour un titre sorti depuis un an, on aurait pu s’attendre à ce qu’Ubisoft propose un tarif un peu plus accessible non ?