Far Cry 7 et un Far Cry multijoueur seraient bien en développement chez Ubisoft

Ubisoft a beau annuler des projets à tour de bras, la licence Far Cry semble être protégée de ce funeste destin, et ce malgré les critiques mitigées autour du sixième opus. Ce dernier semblait montrer que la série était quelque peu arrivée au bout de son idée, avec une formule éculée qui a véritablement besoin d’être repensée si l’éditeur ne veut pas aller droit dans le mur. Que ce soit le cas ou non, Far Cry 7 semble bien être en développement, du moins selon Tom Henderson.

Deux épisodes sur le Snowdrop Engine ?

L’intéressé l’affirme sur son site Insider Gaming, mais ses propos ont ensuite été appuyés par les mêmes sources que Kotaku. Ce septième épisode canonique ne serait pas le seul Far Cry en développement, étant donné qu’un standalone multijoueur serait également en préparation.

Selon l’insider, ces deux projets ne faisaient initialement qu’un, avant d’être séparé. Le Far Cry orienté multijoueur serait aujourd’hui appelé Project Maverick en interne, et aurait subi de nombreux changements au cours de ces derniers mois. Les sources de Henderson affirment aujourd’hui que le titre prendrait place en Alaska, pensé comme un shooter avec des cibles à extraire et des mécaniques de morts permanentes et de contrats. Des coffres seraient aussi présents sur la carte.

Far Cry 7 serait quant à lui connu sous le nom de Project Blackbird, mais les détails à son sujet sont pour le moment trop peu nombreux. Kotaku avance qu’Ubisoft utiliserait ici le Snowdrop Engine pour ce nouvel épisode, soit le moteur utilisé par The Division.

Pour le moment, la date visée en interne pour ces titres serait l’automne 2025, mais ils pourraient voir le plus tard étant donné les problèmes que l’éditeur rencontre. Rien de confirmé pour le moment, mais Henderson a déjà prouvé qu’il avait de nombreuses relations au sein de chez Ubisoft, ce qui laisse à penser que tout cela pourrait être vrai.