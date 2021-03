La mise à jour 1.4 de Genshin Impact est là, depuis mercredi 17 mars, mais il a fallu attendre le 19 mars pour pouvoir profiter de la Fête des Alizées. Ce nouvel événement regroupe tout un tas de mini-jeux qui permettent d’obtenir plusieurs récompenses, dont une arme 4 étoiles et des primo-gemmes. On vous dit tout ce qu’il a à savoir sur l’événement Invitation des alizées.

Comment débuter l’événement Invitation des alizées

Pour commencer ce nouvel événement, vous devrez vous rendre au sein de la cité de Mondstadt afin d’y trouver une occupation pour passer le temps libre. Vous serez rapidement redirigé par Venti qui vous demandera de l’aider.

Le barde va vous confier le soin d’aller conseiller les gens autour de la grande place en vous aidant de loin avec des indices visuels pour vos réponses. Suivez bien ses indications pour choisir les bonnes décisions, mais cela n’influencera pas le reste de la quête.

Vous serez ensuite rejoint avec Kaeya et Bennett, et vous pourrez commencer les différentes épreuves de l’événement Invitation des alizées juste après cela.

Tous les défis de l’événement

De nombreux mini-jeux sont disponibles durant l’événement Invitation des Alizées. Certains d’entre eux se complexifieront avec le temps, avec de nouveaux challenges à accomplir au fil des jours. Ces défis sont divisés en deux catégories : les Défis festifs et le Jardin Secret.

Ces deux catégories représentent le type de récompenses que vous allez obtenir, notamment avec deux types de coupons. Vous pourrez alors échanger ces coupons dans des sections dédiées de la boutique de l’événement. Voici tous les défis de l’événement.

Dans le mille

Ce premier défi est relativement basique et demande simplement de tirer sur des cibles, mouvantes ou non, à certains endroits de la carte. Le premier défi se trouve tout au nord-est de la carte, et vous demandera alors de tirer le plus vite possible sur le plus grand nombre de ballons qui apparaitront autour de vous.

Pour gagner plus de points, il faut faire attentions aux combos. En enchaînant les tirs parfaits, vous augmenterez également votre score, mais vous disposerez d’un temps précis pour enchaîner les tirs.

Visez également en priorité les ballons oranges qui disposent d’un dessin de moulin sur leur face. Attention à ne pas les confondre avec les autres ballons oranges et blancs, qui exploseront et vous feront perdre 50 points.

Votre score déterminera votre récompense à obtenir, et d’autres défis de ce type s’ajouteront au fil des jours. Notez que vous pouvez effectuer ce défi avec un autre joueur si vous le souhaitez.

Chute florale

Le planneur est mis à l’honneur ici dans un défi qui vous emmènera tout en haut de la région, la tête dans les nuages. Vous devrez alors vous élancez de la plateforme pour planer jusqu’aux boules lumineuses dans le ciel pour en récolter le maximum.

Vous ne pourrez pas toutes les récolter, donc vous êtes libre de choisir le chemin qui est le plus rentable selon vous. Pensez tout de même à prioriser les fleurs qui apparaitront de temps en temps, qui vous rapportent plus de points, et veillez à ne pas rencontrer les ballons pleins de boues pour ne pas gêner votre visibilité.

Il faudra ensuite effectuer un atterrissage parfait dans le cercle de fleurs afin d’augmenter votre score total. Là aussi, vous pourrez effectuer ce défi avec un autre joueur.

L’air du vent

Probablement le défi le plus intéressant ici, il s’agit d’un jeu de rythme qui vous demandera d’appuyer sur des touches au bon moment pour récréer la mélodie que vous entendrez.

Plusieurs modes de difficultés sont disponibles et pour obtenir toutes les récompenses, il va falloir vous essayer à chacun d’entre eux. Vous devrez prendre garde à appuyer au bon moment pour effectuer un Parfait dans les touches, lorsque le cercle jaune arrivera pile à l’endroit où il doit être.

Jardin secret

Contrairement aux trois défis cités plus haut, le Jardin secret est une sorte de série d’épreuves qui sont décidées aléatoirement, façon Fall Guys.

Pour le moment, cinq épreuves sont disponibles et trois autres arriveront plus tard. Cependant, à chaque essai du Jardin secret, vous n’en n’effectuerez que trois, qui seront sélectionnées au hasard.

Voici une liste des épreuves du Jardin secret :

Plateformes trompeuses : Le sol va se dérober sous vos pieds, et vous devrez vite courir sur les plaques qui ne tremblent pas. Si vous tombez, c’est terminé.

: Le sol va se dérober sous vos pieds, et vous devrez vite courir sur les plaques qui ne tremblent pas. Si vous tombez, c’est terminé. Bénédiction des alizées : Des alizées tomberont du ciel et vous devrez en récupérer le nombre demandé pour réussir le défi. Prenez garde aux fleurs rouges qui exploseront à votre contact.

: Des alizées tomberont du ciel et vous devrez en récupérer le nombre demandé pour réussir le défi. Prenez garde aux fleurs rouges qui exploseront à votre contact. Menuet des projectiles : Vous serez au centre du arène et vous devrez éviter les attaques ennemis au sol tout en ramassant des alizées autour de vous. Les projectiles ressemblent à ceux du combat contre l’Hypostase Electro.

: Vous serez au centre du arène et vous devrez éviter les attaques ennemis au sol tout en ramassant des alizées autour de vous. Les projectiles ressemblent à ceux du combat contre l’Hypostase Electro. Attention aux bulles : Vous devrez avancer tout droit tout en évitant les bulles d’eau qui arriveront en face de vous.

: Vous devrez avancer tout droit tout en évitant les bulles d’eau qui arriveront en face de vous. Voie à sens unique : Un chemin va être indiqué devant vous avec des dalles lumineuses. Mémorisez l’emplacement de ces dalles pour effectuer le même chemin et arriver de l’autre côté de la salle. Si vous vous trompez, vous pourrez recommencer.

Chaque épreuve réussie avec brio vous donnera alors un bonus qui vous servira pour le combat de boss qui viendra clôturer le défi. Réussissez les trois épreuves pour obtenir les trois bonus et ainsi battre le boss plus facilement.

Comme le Théâtre mécanique, plusieurs objectifs sont à accomplir ici afin de gagner le plus de récompenses possibles.