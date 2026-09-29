Générateur de la Tour CEG Silent Hill Townfall : Comment résoudre l’énigme ?

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Au début de la partie 5, vous incarnez Richard dans une autre dimension, avec pour mission de rejoindre le dernier étage de la Tour CEG. Pour y parvenir, un monte-charge se trouve justement à proximité, mais celui-ci n’est pas alimenté. Il va donc falloir rétablir le courant grâce au générateur situé sur le parking, tandis que nous vous expliquons justement comment faire au détour de cette astuce de Silent Hill: Townfall.

Le générateur de la Tour CEG dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment relancer le générateur de la Tour CEG dans Silent Hill : Townfall ?

Avant toute chose, il s’agit de trouver la clé du générateur en question. Commencez donc par repérer la porte de garage entrouverte un peu plus loin à gauche en arrivant sur le parking de la Tour CEG, entrez et montez directement à l’étage pour rejoindre le bureau de la direction, au bout du couloir à gauche.

A l’intérieur, fouillez dans la petite armoire pour récupérer la clé de générateur, redescendez sur le parking, puis approchez-vous du générateur à proximité.

Insérez la clé à l’endroit approprié, et essayez de le mettre en route en actionnant le levier rouge. Hélas, une erreur de pompe s’affiche…

Passez derrière le générateur et activez les 3 pompes avant d’essayer de le relancer. En regardant de plus près les 3 voltmètres, vous vous apercevez que seule la Ligne C fonctionne correctement.

Retournez donc derrière le générateur et désactivez la pompe de gauche, puis celle du milieu. Actionnez ensuite de nouveau le levier du panneau de contrôle pour enfin relancer le générateur, pour de bon cette fois, celui-ci affichant alors une tension de 240 V.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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