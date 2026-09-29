Générateur de la Tour CEG Silent Hill Townfall : Comment résoudre l’énigme ?

Comment relancer le générateur de la Tour CEG dans Silent Hill : Townfall ?

Avant toute chose, il s’agit de trouver la clé du générateur en question. Commencez donc par repérer la porte de garage entrouverte un peu plus loin à gauche en arrivant sur le parking de la Tour CEG, entrez et montez directement à l’étage pour rejoindre le bureau de la direction, au bout du couloir à gauche.

A l’intérieur, fouillez dans la petite armoire pour récupérer la clé de générateur, redescendez sur le parking, puis approchez-vous du générateur à proximité.

Insérez la clé à l’endroit approprié, et essayez de le mettre en route en actionnant le levier rouge. Hélas, une erreur de pompe s’affiche…

Passez derrière le générateur et activez les 3 pompes avant d’essayer de le relancer. En regardant de plus près les 3 voltmètres, vous vous apercevez que seule la Ligne C fonctionne correctement.

Retournez donc derrière le générateur et désactivez la pompe de gauche, puis celle du milieu. Actionnez ensuite de nouveau le levier du panneau de contrôle pour enfin relancer le générateur, pour de bon cette fois, celui-ci affichant alors une tension de 240 V.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.