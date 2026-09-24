Diagnostic du « Patient » Silent Hill : Townfall, comment résoudre l’énigme ?

Étape 1 : Communiquer les constantes au Dr Glenn

Dans ce chapitre de Silent Hill : Townfall, le Dr Glenn vous demande tout d’abord de donner les constantes du patient, mais encore faut-il trouver les bonnes valeurs parmi tous les moniteurs de surveillance qui sont branchés, sous peine de subir des dégâts en cas d’erreur d’ailleurs. Commencez donc par allumer l’ordinateur à proximité, et consultez la page relative au matériel pour connaître les bonnes fourchettes de valeur des différentes constantes.

Observez alors chaque moniteur, et recherchez ceux affichant les valeurs suivantes pour pouvoir les indiquer au Dr Glenn :

Une tension artérielle à 70/40

Un pouls à 162 bpm

Un taux d’oxygène de 80%

Étape 2 : Réaliser une radio du crâne

Ensuite, il s’agit de faire une radio du crâne du patient. Pour cela, servez-vous du code reçu sur votre pager (7103) pour entrer dans la salle de radiographie juste à côté. Utilisez l’ordinateur pour positionner la caméra au dessus de la tête du patient, jusqu’à ce que ce que tous les voyants soient au vert avec la mention « Crâne du patient – Aligné » affichée sur l’écran.

Puis, sur la gauche, allumez l’appareil et faites les réglages en vous aidant du tableau des doses de rayonnement que vous pouvez consulter sur l’ordinateur dans la salle précédente. Ce qui donne les réglages suivants :

Région : Crâne

Volts : 3 kV

Courant : 7 mA

Temps : 1 s.

Étape 3 : Réaliser une radio du thorax

Procédez de même pour le thorax en positionnant correctement la caméra au niveau du thorax, puis en enregistrant les réglages suivants cette fois :

Région : Thorax

Volts : 7 kV

Courant : 3 mA

Temps : 1.2 s

Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à récupérer les radiographies imprimées derrière vous, et examinez les clichés grâce au négatoscope pour connaître le diagnostic du Dr Glenn. Ce dernier prescrira un traitement précis qu’il s’agira ensuite de trouver dans le centre médical, et autant dire que cela ne sera pas de tout repos avec tous les monstres qui déambulent dans les couloirs…

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.