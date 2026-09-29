Code du casier du Bâtiment Technique de CW Silent Hill : Townfall : Quelle est la combinaison ?
Dans le bâtiment préfabriqué sur le parking de la Tour CEG, au début de la partie 5 dédiée à Richard, vous trouverez un casier verrouillé par un code. Dans cette astuce de Silent Hill : Townfall, nous vous expliquons où et comment le trouver pour ensuite ouvrir le casier et récupérer son contenu.
Comment ouvrir le casier dans le bâtiment technique de CW dans Silent Hill : Townfall ?
Une fois le générateur relancé (si besoin, consultez notre page dédiée à cette énigme de Silent Hill : Townfall), retournez dans le bâtiment préfabriqué, à proximité de la grille ouverte un peu plus tôt. Commencez par entrer dans le bureau situé sur votre droite et consultez les e-mails disponibles sur l’ordinateur. L’un d’eux, intitulé « NEPASLIRE.DOC », contient plusieurs codes, dont celui d’un certain casier.
Rendez-vous ensuite dans le second bureau, situé de l’autre côté, au fond à gauche en entrant dans le préfabriqué. Utilisez le code 147 pour déverrouiller le casier et ainsi y récupérer une trousse de soins.
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.