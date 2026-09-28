Carte d’accès Silent Hill : Townfall : Où et comment la trouver pour l’ascenseur dans la Tour CEG ?

Une fois à l’intérieur de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall, contournez l’accueil par derrière pour découvrir une salle de réunion. De nombreuses chaises y sont installées, chacune disposant d’une boîte de classement noire verrouillée par un code, et l’une d’entre elles appartenant justement à Richard…

Comment ouvrir la boîte de Richard dans la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Tout d’abord, avancez jusqu’au pupitre pour consulter un document listant plusieurs noms, ainsi que le numéro de la boîte de classement qui leur est attribuée. Notez surtout celle de Richard qui porte le numéro 36. Cherchez ensuite cette dernière parmi toutes les boîtes de la salle pour finalement la repérer au 3e rang et sur la 6e chaise en partant de la gauche.

N’ayant rien à faire de plus dans cette salle pour le moment, dirigez-vous vers la salle de maintenance et fouillez la poubelle pour récupérer un morceau de feuille déchirée sur lequel figure une grille de nombres à 3 chiffres. Une grille qui semble justement correspondre à la disposition des boîtes dans la salle de réunion.

Dans cette même pièce, jetez également un coup d’œil au tableau blanc pour identifier un schéma composé du chiffre 4 et de plusieurs flèches. Il s’agit en réalité d’un indice permettant de reconstituer un code, celui de la porte menant à la salle de sécurité, près de l’accueil. Sur le digicode verrouillant son accès, appuyez sur le chiffre 4, puis suivez le sens des flèches indiquées sur le schéma pour obtenir le code suivant : 4895, et ainsi ouvrir la porte.

Dans cette salle de sécurité, fouillez la poubelle pour trouver une autre moitié de feuille déchirée, et combinez-la avec la première grille de nombres pour obtenir une grille de codes complète.

Jetez-y un coup d’œil pour repérer l’emplacement de la boîte de Richard qui correspond au code 486, et retournez dans la salle de réunion pour ouvrir la boîte de classement contenant une note sur le dossier d’un employé.

Comment se procurer la carte d’accès ?

Dès lors, revenez dans la salle de sécurité, allumez l’ordinateur sur le bureau de gauche et cherchez un utilisateur correspondant à l’ID indiqué sur le document en question : 00007820518.

Dans la foulée, générez une carte d’accès en prenant soin d’allumer l’imprimante juste à côté au préalable. Il ne vous reste plus qu’à vous diriger vers l’ascenseur pour vous rendre au 10e étage de la tour, et entamer la cinquième partie du jeu dédiée à Richard.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.