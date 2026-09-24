Toutes les énigmes, puzzles et codes – Silent Hill : Townfall
Comme tout bon épisode de la franchise, Silent Hill : Townfall vous réserve son lot d’énigmes et de puzzles à résoudre, mais aussi de codes à trouver. Indispensables pour progresser dans l’histoire, ils peuvent parfois vous donner un peu de fil à retordre. C’est pourquoi nous vous proposons de retrouver ici toutes les énigmes du jeu et tous les codes, entre autres, ainsi que leurs solutions.
Guide des énigmes de Silent Hill : Townfall
Retrouvez ci-dessous la solution de toutes les énigmes, puzzles et codes de Silent Hill : Townfall, classées par parties et par ordre d’apparition en jeu, et cliquez sur le lien qui vous intéresse pour découvrir la solution détaillée de chacune d’entre elles, étape par étape.
(En cours de rédaction)
Partie 1 : Arrivée
- Énigme de la chambre 204 (Hôtel Haldane)
- Énigme de la boîte de transport d’organe (Maison de Zoé)
- Code de la porte « Reception » (Dispensaire)
- Énigme des 3 balances (Dispensaire)
Partie 2 : Zoé
- Code du cabanon de Jane (Jardin communautaire)
Partie 3 : Le Patient
- Énigme du diagnostic du « Patient » (Centre médical)
- Emplacement des 3 médicaments (Centre médical)
- Énigme de la porte de transfusion (Centre médical alternatif)
- Énigme de la porte aux groupes sanguins (Centre médical alternatif)
Partie 4 : Clara Woods
- Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
- Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
- Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
- Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.