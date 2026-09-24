Toutes les énigmes, puzzles et codes – Silent Hill : Townfall

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Comme tout bon épisode de la franchise, Silent Hill : Townfall vous réserve son lot d’énigmes et de puzzles à résoudre, mais aussi de codes à trouver. Indispensables pour progresser dans l’histoire, ils peuvent parfois vous donner un peu de fil à retordre. C’est pourquoi nous vous proposons de retrouver ici toutes les énigmes du jeu et tous les codes, entre autres, ainsi que leurs solutions.

Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Guide des énigmes de Silent Hill : Townfall

Retrouvez ci-dessous la solution de toutes les énigmes, puzzles et codes de Silent Hill : Townfall, classées par parties et par ordre d’apparition en jeu, et cliquez sur le lien qui vous intéresse pour découvrir la solution détaillée de chacune d’entre elles, étape par étape.

(En cours de rédaction)

Partie 1 : Arrivée

  • Énigme de la chambre 204 (Hôtel Haldane)
  • Énigme de la boîte de transport d’organe (Maison de Zoé)
  • Code de la porte « Reception » (Dispensaire)
  • Énigme des 3 balances (Dispensaire)

Partie 2 : Zoé

  • Code du cabanon de Jane (Jardin communautaire)

Partie 3 : Le Patient

  • Énigme du diagnostic du « Patient » (Centre médical)
  • Emplacement des 3 médicaments (Centre médical)
  • Énigme de la porte de transfusion (Centre médical alternatif)
  • Énigme de la porte aux groupes sanguins (Centre médical alternatif)

Partie 4 : Clara Woods

  • Code du casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
  • Code du casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
  • Code du casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)
  • Code du casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods)

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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