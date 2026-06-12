Emplacement de toutes les stèles de l’Abysse de Mauvaise fortune – Crimson Desert

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Partir pour une exploration poussée du monde ouvert de Crimson Desert vous amènera forcément, à un moment ou à un autre, à rencontrer des stèles de l’Abysse. Isolées et cachées à des endroits précis du continent de Pywel, elles constituent une source fournie d’artefacts abyssaux, essentiels pour augmenter les capacités des personnages ou raffiner votre équipement. Dans cet article, on vous liste l’intégralité des stèles de l’Abysse du défi Mauvaise fortune, ainsi que leur emplacement.

Stèle de l'Abysse - Crimson Desert

Trouver les stèles de l’Abysse du défi Mauvaise fortune de Crimson Desert

Il existe plein de façons de récupérer des artefacts abyssaux dans Crimson Desert. Arriver au bout des sanctuaires situés dans l’Abysse, bien sûr, résoudre les énigmes des ruines anciennes, aussi, mais il y a encore plus simple avec les stèles de l’Abysse de Mauvaise fortune, recensées dans l’onglet « Défis » du menu du jeu.

Il suffit en effet de s’approcher à quelques mètres de leur emplacement caché dans le monde ouvert pour les révéler. Bien souvent, il suffit donc de se rendre à tel point sur la map pour mettre la main dessus, mais parfois, elles sont mieux cachées que prévues.

Liste et emplacement des stèles de l’Abysse de Mauvaise fortune

Retrouvez ci-dessous l’intégralité des stèles de l’Abysse de la catégorie Mauvaise fortune de Crimson Desert. Les stèles sont classées dans le même ordre que celui affiché par le menu du jeu.

(article en cours d’écriture…)

La falaise du silence

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sud-est de la Grotte de Givreserre, au sommet d’un rocher enneigé.

La main géante des collines venteuses

  • Emplacement : Dans la région de Pailune, au sud du Cloître de la Ruine, au sommet d’une montagne reprenant la forme d’une main à la paume orientée vers le ciel.

Le lac haletant

  • Emplacement : Dans la région de Déméniss, quelques mètres au sud de l’inscription « Deadfire Mountain », au milieu d’une zone de gisement de soufre.

La vie qui fleurit au sommet

  • Emplacement :

La lave bout sous les plaines enneigées

  • Emplacement :

Le sable brûlant

  • Emplacement :

Le regard attentif

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, tout au sud, au sommet d’une falaise surplombant le village Vallée du soleil couchant.

La main géante de la montagne enneigée

  • Emplacement :

L’épreuve des écailles de sable

  • Emplacement :

L’extrémité sud

  • Emplacement :

L’oasis du désert

  • Emplacement :

Pilier érodé par la mer en face de la falaise

  • Emplacement :

Une colline guidée par la lumière

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, à quelques mètres à l’est de la Sellerie d’Équincher, au sommet d’un rocher.

Le guide des ténèbres

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au Sanctuaire de la délivrance, près de l’inscription « Stormtalon Ridge » sur la map. Au sud-ouest du sanctuaire, vous verrez une brèche au sol. Laissez-vous tomber pour arriver dans des souterrains. En bas, suivez le seul chemin disponible jusqu’à tomber sur la stèle de l’Abysse.

Là où le ciel rencontre la terre

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sommet de la zone Poulie des tempêtes. Pour atteindre facilement la stèle, partez de l’île de l’Abysse Frontière de la racine et sautez dans le vide et planez pour atterrir en douceur près de la stèle.

Un rocher érodé par les vents océaniques

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, à l’extrême sud-est et au niveau de la mer. La stèle repose dans le renfoncement d’un rocher.

Une extrémité inaccessible

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sommet d’une falaise surplombant la mer, au sud de l’inscription « Steel Mountains » sur la map.

La falaise rocheuse qui surplombe l’autel

  • Emplacement : Dans la région de Déléysie, au sommet de la falaise du Monolithe de la dague, lui-même au nord du Sanctuaire du serpent.

La petite fissure invisible

  • Emplacement :

Le refuge à l’abri de la neige

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, juste à côté de la Cabane du plateau enneigé, au bord du vide. Vous aurez à battre les bandits qui ont élu domicile dans la cabane afin d’être tranquille.

Crête du vent

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, tout à l’ouest de l’inscription sur la map « Mountain of Frozen Souls ». La stèle est au sommet d’une falaise.

Colline des parias

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, à quelques mètres au nord-ouest de l’inscription sur la map « Mountain of Frozen Souls ». La stèle est au sommet d’une falaise, près de la mer.

Rêves brisés

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, sur un rocher qui émerge de la mer, au sud de l’inscription « Steel Mountains ».

Colline du silence

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au nord-est de la Forteresse de Roncépine, au sommet d’une falaise.

Cascade en escalier

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sud-est de la Forteresse de Roncépine, au milieu du sommet d’une double cascade.

Faille étrange

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sud-ouest de l’inscription « Bowspirit Cape », à l’intérieur d’une sorte de petite grotte.

Pic de l’illumination

  • Emplacement :

Repos de la réflexion

  • Emplacement :

Cascade du tonnerre

  • Emplacement :

La lisière du savoir

  • Emplacement :

Carrefour des trois eaux

  • Emplacement :

Grotte des secrets

  • Emplacement : Dans la région de Délésyie, bien cachée dans une grotte. En partant de la Porte Sud de Délésyie, allez vers l’est pour rejoindre le bout d’un cours d’eau où se trouve l’entrée de la grotte. Entrez et nagez pendant quelques instants jusqu’à arriver près de la stèle de l’Abysse. Prévoyez un niveau suffisamment élevé d’Endurance et/ou des aliments permettant de la recharger.

Pic de l’innovation

  • Emplacement :

Pic de l’Espoir

  • Emplacement : Dans la région de Déléysie, au sommet d’un rocher situé sur le « E » de l’inscription « Dewhaven » indiquée sur la map.

Observatoire du chasseur

  • Emplacement : Dans la région de Déléysie, au bord d’une falaise quelques mètres à l’ouest du Monolithe Pointe-de-Flèche.

Falaise oubliée

  • Emplacement : Dans la région du Désert pourpre, au sommet d’un rocher quelques mètres au nord de l’inscription « Trader’s Expanse » sur la map.

Colline de l’ombre saline

  • Emplacement :

Source intarissable

  • Emplacement :

Crête pourpre

  • Emplacement :

Crête des potences

  • Emplacement : Dans la région du Désert Pourpre, quelques mètres à l’ouest du Col du pendu dans la région des « Crimson Mountains », au bord d’une falaise.

Pic de l’abondance

  • Emplacement : Dans la région du Désert Pourpre, tout près du Repaire de collectionneur de peaux, à l’est des « Crimson Mountains », au bord d’une falaise.

Pic d’Arehaza

  • Emplacement :

Colline des lamentations

  • Emplacement :

L’héritage des ruines

  • Emplacement :

Confins du désert

  • Emplacement :

Dune hurlante

  • Emplacement :

Falaise du champignon

  • Emplacement : Dans la région du Désert pourpre, au sommet d’un rocher au nord de la stèle Falaise oubliée et de l’inscription « Trader’s Expanse ».

Jardin de la frontière blanche

  • Emplacement :

Falaise des Sables blancs

  • Emplacement :

Falaise de la ruine

  • Emplacement : Dans la région de Pailune, au sommet d’une falaise collée au toit en ruine du Cloître de la ruine.

Croc du loup

  • Emplacement : Dans la région de Pailune, au niveau du « E » de l’inscription « Silver Wolf Mountain » sur la map. La stèle est au sommet d’une pointe rocheuse.

Repos du sage

  • Emplacement :

Là où les étoiles s’arrêtent

  • Emplacement :

Colline de la nostalgie

  • Emplacement : Dans la région de Pailune, au sommet d’une falaise située sur la rive opposée du village de Pailune.

Lac du loup argenté

  • Emplacement : Dans la région de Pailune, au milieu du Lac de Vannstein situé au niveau du « N » de l’inscription « Pailune » sur la map.

Repos des ancêtres

  • Emplacement :

Pic des lamentations

  • Emplacement :

Là où se pose le regard du dragon

  • Emplacement :

Balise de la mer de sable

  • Emplacement :

Le guetteur des falaises

  • Emplacement : Dans la région d’Hernand, au sud-ouest du Château de Calphade, au sommet d’une falaise enneigée.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

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