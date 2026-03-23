The Seven Deadly Sins Origin est disponible sur mobile, une mise à jour déployée sur PC et PS5

7DS Origin disponible sur smartphones

Si vous suivez l’actualité du jeu, on ne doute pas que vous vous étiez déjà préinscrits au jeu (et donc, que vous avez déjà téléchargé l’application). Mais si le téléchargement était déjà disponible depuis ce matin, le lancement officiel des serveurs mobiles (appelé « Grand Lancement » par les développeurs) n’était prévu que ce 23 mars, à 16h. C’est donc parti !

The Seven Deadly Sins Origin est maintenant disponible sur iOS et Android, et vous pouvez dès à présent lancer l’aventure. Bien sûr, avant de commencer l’épopée, Netmarble vous invitera à vous inscrire et à lier votre compte, pour sécuriser vos données mais également retrouver votre partie sur PC ou PS5 (si vous souhaitez profiter du cross-plateforme). Notez que le titre demande un iPhone 12 ou un Galaxy S20 comme référence pour la configuration minimale. Nous n’avons pas la liste de tous les appareils compatibles.

Si vous venez de vous lancer dans l’aventure, on vous invite à découvrir nos divers guides que l’on a publié sur The Seven Deadly Sins Origin.

Mise à jour corrective

Ce dimanche, le titre a eu droit à une courte maintenance, le temps de déployé un nouveau patch. Celui-ci est venu corriger certains problèmes connus, notamment une exploitation de bugs, quelques soucis de résolution de quêtes et d’autres choses encore. Pas de nouveauté donc mais toujours l’occasion de récupérer des récompenses et, surtout, des fragments stellaires.

Voici le patchnote officiel publié sur Steam :