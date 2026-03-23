The Seven Deadly Sins Origin est disponible sur mobile, une mise à jour déployée sur PC et PS5
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Rédigé par Julien Blary
Bien que déjà jouable sur PC via Steam et PS5 depuis une petite semaine, The Seven Deadly Sins Origin était aussi particulièrement attendu sur smartphones. Déjà, parce qu’il s’annonce comme un open world massif. Mais aussi parce qu’on se demande les performances qu’il pourra enregistrer sur ces plateformes. L’attente est maintenant terminée.
7DS Origin disponible sur smartphones
Si vous suivez l’actualité du jeu, on ne doute pas que vous vous étiez déjà préinscrits au jeu (et donc, que vous avez déjà téléchargé l’application). Mais si le téléchargement était déjà disponible depuis ce matin, le lancement officiel des serveurs mobiles (appelé « Grand Lancement » par les développeurs) n’était prévu que ce 23 mars, à 16h. C’est donc parti !
The Seven Deadly Sins Origin est maintenant disponible sur iOS et Android, et vous pouvez dès à présent lancer l’aventure. Bien sûr, avant de commencer l’épopée, Netmarble vous invitera à vous inscrire et à lier votre compte, pour sécuriser vos données mais également retrouver votre partie sur PC ou PS5 (si vous souhaitez profiter du cross-plateforme). Notez que le titre demande un iPhone 12 ou un Galaxy S20 comme référence pour la configuration minimale. Nous n’avons pas la liste de tous les appareils compatibles.
Si vous venez de vous lancer dans l’aventure, on vous invite à découvrir nos divers guides que l’on a publié sur The Seven Deadly Sins Origin.
Mise à jour corrective
Ce dimanche, le titre a eu droit à une courte maintenance, le temps de déployé un nouveau patch. Celui-ci est venu corriger certains problèmes connus, notamment une exploitation de bugs, quelques soucis de résolution de quêtes et d’autres choses encore. Pas de nouveauté donc mais toujours l’occasion de récupérer des récompenses et, surtout, des fragments stellaires.
Voici le patchnote officiel publié sur Steam :
- Amélioration des conditions de réussite des quêtes
- Amélioration de la quête « Nouveaux vêtements, nouveaux départs » : la quête peut désormais être terminée après avoir gravé l’équipement, même sans effectuer la mission d’équipement.
- Correction des problèmes connus
- Problème où les clés cubiques se rechargeaient lors de la reconnexion au jeu après avoir été consommées. Nous avons identifié qu’il s’agit d’une erreur système et nous examinons actuellement les données relatives aux gains obtenus de manière répétée par l’exploitation de ce bug. De plus amples détails vous seront communiqués ultérieurement via un avis séparé.
- Problème où les sons ne sont pas émis correctement dans certaines circonstances.
- Problème où les paramètres de raccourcis « Clavier/Souris » et « Manette » étaient réinitialisés lors de la reconnexion au jeu.
- Problème où le combat ne se réinitialise pas en cas de mort contre le boss « Orgot », empêchant toute progression en jeu.
- Problème où le temps restant pour le tirage [Costume exclusif – Trésor sacré : Épée démoniaque Lostvayne] s’affiche comme se terminant le 07/04 (mar) à 16h00 (UTC+1).
- Problème où la touche de changement de personnage n’est pas reconnue normalement durant le tutoriel.
- Problème où en cas de mort à un endroit spécifique lors d’un combat contre « Albion », la réapparition se faisait à un emplacement incorrect, rendant la progression de la quête impossible.
- Problème où si « Albion » tombait dans un état de stupeur à proximité d’une zone inaccessible, il devenait impossible d’attaquer son cœur.
- Problème où les dégâts continus ne s’appliquent pas chaque seconde lors de l’utilisation de l’attaque spéciale « Voile tourbillonnant » avec la baguette d’Elaine.
- Problème où l’approbation des nouveaux membres de la confrérie ne fonctionnait pas lors de la rétrogradation d’un vice-capitaine.
- Problème où un code d’erreur s’affiche lors d’une tentative d’achat du « Lot Mission de croissance de Meliodas » avec une manette sur PS5, sans la possession du héros Meliodas.
- Récompenses de maintenance
- Fragment stellaire x 300
- Gros lot de clés cubiques x 1
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Date de sortie : 16/03/2026