Test Cthulhu: The Cosmic Abyss – Un jeu d’enquête horrifique qui mise sur la réflexion

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Jaquette de Cthulhu: The Cosmic Abyss
Cthulhu: The Cosmic Abyss
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Date de sortie : 16/04/2026

  • Une ambiance lovecraftienne réussie
  • Un vrai jeu d’enquête exigeant
  • Une direction artistique inspirée
  • Une liberté d'approche plaisante
  • L'utilisation ingénieuse du sonar
  • Optimisation encore perfectible
  • Quelques bugs
  • Interactions parfois imprécises
  • Système de corruption assez flou
7

Cthulhu: The Cosmic Abyss est une proposition singulière qui mérite le coup d’œil, surtout pour les amateurs d’enquêtes exigeantes et d’ambiances pesantes. Le titre de Big Bad Wolf parvient à capturer cette peur insidieuse, presque intangible, qui fait toute la richesse de l’œuvre originale. Son approche centrée sur la réflexion, l’exploration et la déduction offre une expérience rafraîchissante dans le milieu des jeux narratif/horreur. Tout n’est pas parfait pour autant (optimisation, bugs, système de corruption…). Pourtant, ces défauts n’éclipsent jamais totalement ses qualités, tant son atmosphère, sa direction artistique et la solidité de son système d’enquête parviennent à nous captiver.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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