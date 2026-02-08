Guide High on Life 2

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces éventuels sur High on Life 2. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ High on Life 2

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu High on Life 2. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Notre aperçu à la Gamescom

Notre test

Notre test vidéo

Présentation High on Life 2

High on Life 2 est la suite du jeu sorti en décembre 2022. Après être parvenu à démanteler un cartel d’ordre intergalactique tout en sauvant in extremis l’humanité d’une extinction assurée, l’extinction, vous voilà riche, plein de gloire et d’admirateurs. Mais ce nouvel opus démarre avec l’apparition d’un mystérieux personnage surgissant de votre passé et qui va alors menacer votre sœur d’un sort funeste, vous obligeant à sortir de votre retraite et à vous mêler des agissements d’une société pharmaceutique tentaculaire dont le seul but sera de détruire la race humaine. Grâce à des armes aussi loufoques que dérangeantes, vous allez donc devoir de nouveau arpenter les galaxies pour sauver le monde, rien que ça.

Est-il nécessaire d’avoir joué à High on Life avant de lancer cet opus ?

Même s’il vous sera préférable d’avoir joué au premier jeu pour profiter d’une aventure décalée et vraiment rafraîchissante, un rappel des faits devrait être effectué pour les nouveaux venus. L’intrigue de ce deuxième opus sera par ailleurs totalement indépendante du premier jeu, sans risque de rater des éléments scénaristiques importants. Nous vous redirigerons vers notre test du premier jeu si vous souhaitez en savoir plus.

Quand et où sort High on Life 2 ?

High on Life 2 sortira le 13 février 2026 sur Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, Xbox PC, Steam, Epic Games Store et PlayStation 5. Il sortira en décalé, le 20 avril 2026, sur Nintendo Switch 2. Le jeu fait donc l’impasse sur la génération précédente (et c’est tant mieux). Le jeu est noté comme majoritairement compatible avec les ROG Xbox Ally et n’est pas encore indiqué comme compatible avec la Steam Deck.

High on Life 2 sortira-t-il dans le Game Pass ?

Oui ! Le jeu sera disponible dès son lancement sans surcoût dans le Xbox Game Pass Ultimate et Game Pass PC.

Quelles sont les armes attendues pour cette suite ?

Dans cette suite, on devrait retrouver plusieurs armes issues du jeu précédent, les Gatlians, comme Kenny, Knifey (le couteau et son grappin) ou encore Sweezy (pistolet laser) et Gus (fusil à pompe). Mais nous avons déjà pu constater la présence de nouvelles armes telles que Sheath (incarné par l’unique Ralph Ineson), ou encore Travis, le pistolet-mitrailleur doublé par Ken Marino, ou encore un reptile lance-flammes. De plus, même s’il ne s’agit pas réellement d’une arme, vous pourrez désormais vous déplacer en skateboard dans les zones plus ouvertes.

High on Life 2 est-il cross-plateform ?

Si vous jouez sur une plateforme type Xbox, vous bénéficierez des sauvegardes entre consoles Xbox et Xbox PC. De plus, le jeu est compatible Xbox Play Anywhere. Concernant les autres plateformes, il ne semble pas que vous puissiez avancer sur des plateformes différentes avec une seule sauvegarde.

Le jeu dispose-t-il d’une traduction française ?

Malheureusement, uniquement pour les textes. Les voix seront seulement en anglais et l’interface et les sous-titres seront disponibles en français, anglais, italien, allemand, portugais du Brésil, chinois simplifié et espagnol (Amérique latine).

High on Life 2 est-il un jeu en monde ouvert ?

Nous n’avons pas d’informations précises à ce sujet, mais le jeu devrait reprendre la formule de son prédécesseur avec des niveaux assez couloirs et quelques zones un peu plus ouvertes sous forme de hubs.

Le jeu est-il exclusivement solo ou bien jouable à plusieurs ?

High on Life 2 est exclusivement un jeu solo, et peut même être joué hors-ligne, une fois le jeu téléchargé.

High on Life 2 aura-t-il des DLC à l’avenir ?

Il n’y a pas de DLC annoncé pour l’instant. Le premier jeu avait connu un DLC, High on Knife, lancé 10 mois après la sortie du jeu de base.

Quelles sont les configurations pour jouer à High on Life 2 sur PC ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 115 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-13700KF

Mémoire vive : 32 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go

DirectX : Version 12

Espace disque : 115 Go d’espace disque disponible

Y a-t-il un mode Performance ou Qualité sur consoles ?

Les équipes de développement n’ont pas encore fait mention de spécificités sur ces supports, mais on peut confirmer que le jeu sera optimisé pour la PS5 Pro.

Un bonus de précommande est-il prévu ?

Oui ! Si vous précommandez le jeu avant sa sortie officielle, vous obtiendrez une Visière pour vos armes, avec comme mention « I preordered High on Life 2 ». Aucune utilité en jeu, mais ce style supplémentaire pour vos armes risquerait de les faire réagir.

Une version physique est-elle prévue ?

Tout à fait, mais en décalé. Au lancement, le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S uniquement en version dématérialisée. Mais dès le 20 avril 2026, High on Life 2 s’invitera sur Nintendo Switch 2, à la fois en dématérialisé mais aussi en physique (sur une Game-Key Card), tout comme sur PS5 et Xbox Series X/S à la même date. Pas d’édition collector ou premium n’est prévue à date.

Où acheter High on Life 2 au meilleur prix ?

En bref