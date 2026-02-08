High on Life 2 | Guide Complet

Dévoilé lors du Xbox Games Showcase de juin 2025, High on Life 2 fait suite au jeu développé et édité par Squanch Games, désormais séparé de son fondateur, Justin Roiland (aussi cocréateur de la série d’animation Rick et Morty), mis de côté pour des déboires judiciaires personnels. Après seulement trois ans d’attente, une suite est donc prête à dévoiler de nouvelles situations aussi absurdes que colorées, mises en scène avec un humour propre à son univers et à ses armes complètement loufoques. On vous récapitule ici tout ce qu’il faut savoir sur High on Life 2.

High on Life 2
High on Life 2
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 13/02/2026

