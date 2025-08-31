High on Life 2 : On y a adoré y jouer longuement pendant la Gamescom, voici nos premiers ressentis sur la suite de l’OVNI de 2022

Un jeu un peu ConCon ?

Sauter en parachute depuis un avion au-dessus du ParkingCon, voici comment commence notre prise en main sur High On Life 2. Alors que l’équipage semble nous abandonner à notre sort, il nous faut pour démarrer se frayer un chemin à travers les voitures volantes et les explosions. Un atterrissage à travers une vitre brisée nous met directement dans le bain de ce qui s’annonce comme étant un prologue, sans davantage de mise en garde, pour se lancer directement dans l’action.

Bien que nous ayons été un peu déboussolés de ce début assez dynamique, les réflexes reprennent le dessus. Une fois notre contact sur place… pulvérisé en une seconde, nous voilà en train de lutter contre des hordes d’ennemis, se cachant derrière des véhicules, esquivant les snipers… pour gagner une place de parking afin d’assister au ConCon (Convention Convention). On reconnaît bien là dès cet instant la patte loufoque de High On Life, qui en vient à nous faire tuer des dizaines d’autres personnages dans une séquence absurde de capture de zone façon jeu multijoueur. On doit tout de même noter un manque de lisibilité sur l’objectif à atteindre une fois la zone terminée (un point à corriger absolument), qui devait en réalité nous conduire sur les toits des bâtiments tout près grâce à notre tout nouvel objet : un skateboard.

C’est probablement l’une des nouveautés majeures de cette suite, vos déplacements en sprint pourront désormais se faire à skateboard, afin de dynamiser les distances entre les objectifs, mais aussi pour multiplier les approches en combat, puisque vous pourrez tirer tout en vous déplaçant et aussi attaquer vos adversaires en les frappant avec votre planche à roulettes. Là aussi une très bonne idée, une fois le coup de main pris, qui devrait servir de nombreuses opportunités de level design, du moins on l’espère, les séquences jouées nous ayant déjà permis d’apercevoir des glissements sur des murs ou sur des rails. Ce n’est donc pas simplement un gadget, mais un vrai ajout de gameplay très bien intégré.

En somme, une introduction très bien trouvée, qui montre d’emblée qu’High On Life 2 voudra assurément se démarquer de son prédécesseur tout en gardant ses forces qui ont fait son succès, à savoir son univers coloré et complètement déjanté, mais aussi ses armes désormais mythiques. Puisque, même si l’objectif ultime de cette démo était de trouver et de tuer un sénateur du nom de Muppy Doo, vous devrez d’abord le trouver et l’atteindre en utilisant vos armes à tour de rôle, vous savez, ces armes qui vous fixent quand vous jouez ? On retrouve notamment Sweezy (le pistolet semi-automatique) et Gus (le fusil à pompe), ainsi que notre poignard assoiffé de sang, Knifey, star du DLC du premier jeu High On Knife.

Des armes complètement fêlées du barillet

Parfait pour retrouver le feeling naturel des armes possédant toutes un tir principal et un tir secondaire (dont un permettant de ralentir le temps). Feeling nettement amélioré dans cette suite, qui se veut encore plus nerveuse si l’on en croit les différents morceaux du niveau traversé, qui nous a imposé une bonne demi-douzaine de joutes balistiques. L’occasion aussi d’apercevoir quelques énigmes, pas toutes très simples à comprendre du premier coup, mais qui font le pont entre deux séquences plus rythmées, comme ramener un ensemble de boules gélatineuses pour ouvrir une porte, créer des tyroliennes en utilisant des générateurs, etc.

Une nouvelle arme fait d’ailleurs son apparition dès cette démo (d’autres ont été promises par les développeurs), il s’agit de Sheath, incarné par l’acteur Ralph Ineson. On découvre d’ailleurs ce personnage à travers une séquence des plus dégueues (et hilarantes) de ces dernières années, toujours dans l’esprit le plus torturé des développeurs de Squanch Games. Imaginez grosso modo que pour le transformer en arme, vous devez littéralement arracher la peau du visage de cet homme — ou tout autre organe vital — nous vous laisserons le soin d’apprécier.

Une nouvelle raison de militer pour défendre l’humour de la licence High On Life, qui encore une fois ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite d’assumer cet humour potache façon Rick & Morty ou Les Simpsons, un humour qui a d’ailleurs gagné un cran dans cet opus, si on en croit les développeurs durant leur présentation. La première de ces références n’est pas anodine, parce que si vous ne le savez pas, le studio a été fondé par un des créateurs de la série animée, avant qu’il ne quitte le navire suite à des déboires judiciaires d’ordre privé.

Récupérer cette nouvelle arme plutôt de type arme de poing avec un tir secondaire utilisant des flèches électrifiées vous permettra de débloquer l’accès au reste du niveau, rappelant une nouvelle fois la mouture metroidvania-like déjà présente dans le premier opus. Quoi de mieux pour s’en rendre compte que de se rendre à la MurderCon un peu plus loin, en créant des tyroliennes entre des générateurs grâce à nos flèches électrifiées. Des flèches qui peuvent aussi être plantées dans un ou plusieurs ennemis pour les empaler et faire exploser une cible, provoquant leur décès, rajoutant du dynamisme aux combats déjà bien orientés action.

Une fin de démo à inscrire dans les annales

Vous vous demandez ce qui se cache derrière le terme MurderCon ? C’est exactement ce à quoi vous pensez. Vous voilà au cœur d’un gigantesque Laser Game avec la possibilité de réellement tuer vos adversaires pour gagner le haut du tableau de score. Réussir cet exploit vous permettra d’affronter un mini-boss assez coriace du nom de Brutus. Au passage, pour se rendre à cette MurderCon, nous pouvions jouer sur des bornes d’arcade avec de vrais jeux jouables entièrement d’après l’équipe de développement.

Une nouvelle ellipse temporelle plus tard, nous nous sommes retrouvés devant le combat de boss final attendu contre Muppy Doo, un homme d’une taille très réduite, et qui profite de cela pour vous filer entre les doigts. À noter que dans ce combat, viser directement notre cible provoquait l’apparition de deux cibles supplémentaires, donc il nous fallait trouver une manière de l’affaiblir plus rapidement. Après avoir usé de nos talents, il s’est passé quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas : le combat s’est poursuivi dans les menus du jeu !

Une étrange manière (mais intelligente) de briser le quatrième mur, puisqu’il nous fallait littéralement marteler certaines options des paramètres (langues, son, etc.) pour tenter d’infliger suffisamment de dégâts à notre petite bête coriace. Une séquence une nouvelle fois complètement barrée nous menant à jouer à un véritable jeu une nouvelle fois, Bible Adventures, nous menant à la fin de la démo après un assassinat dans les règles de l’art.

Cette première heure en compagnie de High On Life 2 nous a absolument tapé dans l’œil. On retrouve l’humour toujours aussi potache du premier opus, de nouvelles armes, mais aussi de nouvelles fonctionnalités de gameplay (comme le skateboard), le tout associé à de nouveaux dialogues savoureux et un feeling manette en mains bien retravaillé. Reste à voir si la lecture de l’environnement et des objectifs de missions seront davantage améliorés dans la version finale. Nous n’avons pas abordé la mise en scène et la qualité graphique et technique du titre, qui nous a semblé toujours aussi propre, coloré, fluide et absolument cohérent avec son univers. Il est même étonnant de n’assister à sa sortie que le 13 février prochain tant le titre semble déjà prêt. Il nous faudra encore être patients pour découvrir l’OVNI High On Life 2 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass, le jeu n’étant pas une exclusivité au lancement à l’écosystème Xbox comme l’était son prédécesseur. Pas de sortie sur Nintendo Switch 2 annoncée pour l’instant.