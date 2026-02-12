Test High on Life 2 – Une suite moins exubérante que prévu ?

Durée de vie

Histoire principale

10 heures

Collectionneur

20 heures

Jaquette de High on Life 2
High on Life 2
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 13/02/2026

  • Des armes toujours aussi attachantes, y compris les nouvelles
  • Un humour vraiment omniprésent...
  • Un univers coloré qui ne se prend pas au sérieux
  • Une durée de vie honnête
  • Des combats de boss très satisfaisants
  • Peut être trop proche de la structure du premier jeu
  • ... quand bien même plus sage
  • Une courbe de difficulté un peu aléatoire
  • Quelques déboires techniques
  • Contenu annexe assez laissé de côté
7

Une suite sans trop de prises de risque, voilà comment nous pourrions résumer la nouvelle production de Squanch Games. En proposant une structure calquée en partie sur son prédécesseur, High on Life 2 ne provoque pas l’étonnement attendu, en proposant une suite trop accrochée à la proposition initiale, malgré quelques surprises scénaristiques dans le lot qui réhaussent l’ensemble et renouvellent l’intérêt sur la dizaine d’heures nécessaires à terminer l’histoire. La faute à quelques longueurs, bien palpables, et à une succession de niveaux sans grande cohésion entre eux, le tout asservi par une technique correcte. Reste une aventure totalement déjantée, dérangée même, avec de très bonnes trouvailles ludiques et aux barrières de multiples fois franchies (difficile de ne trop vous en dire pour ne pas vous gâcher les surprises), que vous allez apprécier si vous avez aimé le premier jeu (la surprise en moins, forcément), notamment avec un univers assumé, maîtrisé et délicieux artistiquement parlant. Pour les réfractaires de la première fois, il se pourrait que ce ne soit toujours pas pour cette fois.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

