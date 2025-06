High on Life 2 annoncé lors du Xbox Games Showcase, sortie prévue cet hiver

Je veux un sniper en colère

Ce nouvel opus nous permettra découvrir une histoire inédite dans laquelle une conspiration intergalactique menace le destin de l’humanité, rien que ça. Il nous faudra faire équipe avec un large éventail d’armes extraterrestres toujours loufoques et toujours plus loquaces tandis que l’on tirera, poignardera ou glissera sur notre skateboard à travers des lieux toujours plus exotiques dans le seul but de sauver l’espèce humaine.

Le jeu reprendra la même formule en tir à la première personne et devrait ajouter de nouvelles armes pour varier l’expérience. On espère que l’humour sera toujours aussi présent dans cette suite, que l’on sait non développée par son créateur original Justin Roiland, qui a démissionné après des suspicions de violences conjugales.

High on Life 2 sortira cet hiver en exclusivité dans l’écosystème Xbox, soit sur Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming et Xbox PC (même si on ne sait toujours pas à quoi cela correspond exactement). Le jeu sera d’ailleurs disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.