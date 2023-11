Guide Call of Duty Modern Warfare III

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Call of Duty Modern Warfare III. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Campagne Solo

La campagne Solo de Call of Duty Modern Warfare III est composée de 13 missions indépendantes, rejouables à l’infini via le menu d’accueil, et proposant pour la première fois des zones larges ouvertes pour certaines missions. Ci-dessous, vous trouverez un guide complet pour toutes les missions de la campagne solo du jeu.

Opération 627 Précieuse cargaison (mission de combat ouverte) Réacteur (mission de combat ouverte) Missiles Infiltration Passagère Site du crash (mission de combat ouverte) Poudrière Oligarque (mission de combat ouverte) à venir à venir à venir à venir

FAQ Call of Duty Modern Warfare III

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Call of Duty Modern Warfare III. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation de Call of Duty Modern Warfare III

Call of Duty Modern Warfare III est la nouvelle itération de la licence iconique Call of Duty signée Activision. Alors que près de 3000 personnes travaillent simultanément sur la licence pour proposer un rythme effréné annuel la plupart du temps, 2023 ne fait pas exception puisque ce nouveau titre est une suite directe à Call of Duty Modern Warfare II sorti l’an dernier, puisque nous suivrons les aventures de la Task Force 141 en proie au démoniaque Makarov.

Co-développé entre Sledgehammer Games et Infinity Ward (avec l’aide de nombreux autres studios), cette nouvelle entrée sera composée d’une campagne solo, d’un mode multijoueur local et en ligne, signera le grand retour du mode Zombies avec pour la première fois la présence d’un monde ouvert, mais nous proposera aussi des mises à jour conséquentes pour son mode gratuit Call of Duty Warzone.

Quand et où sort Call of Duty Modern Warfare III ?

Call of Duty Modern Warfare III sortira le vendredi 10 novembre 2023 sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. La campagne Solo bénéficiera, elle, d’une sortie en accès anticipé dès le jeudi 2 novembre pour les joueurs et joueuses ayant précommandé le jeu sur PC ou dans sa version cross-gen sur consoles. A noter que nous avons réalisé une preview il y a plusieurs semaines pour se faire une première idée du jeu.

A quelle heure sera disponible le jeu ?

Activision a publié plusieurs jours avant la sortie du jeu, une carte mondiale montrant les différentes heures prévues pour pouvoir jouer au jeu partout dans le monde. Autrement dit, en France, vous pourrez jouer au jeu dès le 10 novembre à 6 heures du matin avec un préchargement prévu dès le 8 novembre à 17h.

Est-ce que Call of Duty Modern Warfare III sera présent dans le Xbox Game Pass ?

Bien que le rachat d’Activision/Blizzard/King par Microsoft ait été validé récemment, les responsables des deux firmes ont annoncé que les jeux de l’éditeur désormais dans l’escarcelle de Xbox ne seraient pas disponibles prochainement, la licence Call of Duty ayant conclu un accord avec Sony pour ne pas apparaître dans des services de ce type avant 2025. Nul doute que les jeux de la licence arriveront ensuite Day One dans le service de Microsoft, tandis que les précédents titres devraient l’être entre temps.

Faut-il avoir joué aux précédents opus de la série Modern Warfare pour jouer ?

Bien que l’histoire de la campagne de Call of Duty Modern Warfare III puisse être jouée de manière indépendante, le jeu ne propose pas de remise en contexte, résumé ou autres présentations de personnages directement dans le jeu. C’est pourquoi il est tout de même recommandé de jouer aux précédents jeux Modern Warfare (reboot) et Modern Warfare II, respectivement sortis en 2019 et 2022, pour comprendre tous les tenants et aboutissants de ce dernier opus d’une trilogie sous pression, suite directe du précédent opus.

S’agit-il d’une histoire totalement inédite et quelles sont ses particularités ?

Il est à noter que l’histoire de cet opus est totalement différente de l’opus Modern Warfare 3 sorti en 2010, hormis qu’elle reprend quelques personnages clés de cette sous-série comme le grand méchant Vladimir Makarov, mais aussi Yuri, tout en mettant en scène la Task Force 141 et d’autres personnages surprises. Cette suite directe devrait proposer pour la première fois des missions de combat ouvertes, c’est à dire que les joueurs et joueuses auront de nombreuses possibilités d’accomplir certaines missions, tant dans l’approche que dans les armes utilisées.

Quels sont les personnages principaux de la campagne Solo de cet opus ?

Dans cette nouvelle itération, les personnages principaux seront les membres de la Task Force 141, c’est à dire le capitaine John Price (interprété par Barry Sloane de retour), le lieutenant Simon Riley aka « Ghost », mais aussi le sergent Kyle Garrick alias « Gaz » et le sergent John MacTavish dit « Soap ». Vous pourrez également retrouver des personnages bien connus de la licence comme par exemple la cheffe de la CIA Kate Laswell mais aussi la commandante urkistannaise Farah Karim. Parmi les personnages jouables, il sera parfois possible de diriger des membres du Groupe Konni, une société miliaire privée russe appartenant à Makarov.

Peut-on jouer à plusieurs à la campagne ?

Non, la campagne de Call of Duty Modern Warfare III est par définition jouable uniquement à un seul joueur. Pour joueur à plusieurs, il faudra vous diriger vers des modes de jeux en ligne ou en partie locale.

Quelles sont les nouveautés du mode multijoueur ?

Pour son retour une fois de plus cette année, Activision mentionne de nouvelles mécaniques de mouvement, notamment avec des améliorations pour le combat rapproché concernant son mode multijoueur. La customisation des armes a aussi été revue et sera par ailleurs davantage poussée que par le passé, avec des combinaisons d’armes inédites. A noter également que les perks seront disponibles dès le début des affrontements et que le vote pour choisir la prochaine carte sera de retour. Enfin, les modes Point Stratégique et Elimination confirmée seront bien présents.

Pour ce qui est des cartes sur lesquelles on pourra évoluer, on retrouvera notamment 16 cartes issues de Modern Warfare 2, l’épisode de 2009, réactualisées ici pour l’occasion en adoptant les modes de jeu modernes :

Highrise

Sub Base

Estate

Terminal

Wasteland

Afghan

Rust

Underpass

Invasion

Karachi

Quarry

Skid Row

Scrapyard

Favela

Derail

A noter que 12 autres cartes en 6 contre 6 seront proposées au fil des saisons du jeu, tandis que 4 grands environnements seront intégrés dès le lancement, dont trois cartes très larges permettant de jouer dans le mode Invasion, et une carte pour le mode Guerre qui fait son retour.

Et quels changements pour Warzone ?

Avec l’arrivée de Call of Duty Modern Warfare III, son pendant free-to-play, Warzone, se mettra lui aussi à jour dès le mois de décembre en proposant une toute nouvelle map inspirée de l’Urzikstan, ce pays fictif servant de base au conflit de l’histoire principale. Promettant un terrain de jeu très vaste (quoi qu’un peu plus petit que l’actuel Al Mazrah), les joueurs et joueuses pourront fouler les terres de cette nouvelle carte après une pré-saison qui durera du 10 novembre jusqu’au mois de décembre (date encore inconnue).

Le mode Zombies sera-t-il présent dans cette itération 2023 ?

Jusqu’à présent, lorsque le mode Zombies était présent dans les itérations de Call of Duty, c’était plutôt sous forme de petites arènes où les joueurs et joueuses avançaient en survivant à des manches et des vagues de zombies. Mais cette année, les règles changent puisque l’on aura droit pour la première fois à une sorte de monde ouvert, avec un antagoniste culte de la licence Modern Warfare, Viktor Zakhaev, qui s’est trouvé une nouvelle occupation pour ses week-end pluvieux : transformer les gens en zombies grâce à un produit volé.

A vous ce nouveau monde ouvert partagé avec d’autres escouades dans lequel vous devrez coopérer pour faire face à cette menace affamée, tout en exécutant des missions spéciales et en partant à la recherche de secrets présents aux quatre coins de la carte, dans le but ultime de vous extraire de ce cauchemar sains et saufs.

Le jeu est-il doublé en français ?

Effectivement, le jeu sera proposé en français, aussi bien au niveau des sous-titres qu’au niveau de la bande audio. Par ailleurs, le titre proposera aussi des doublages en anglais, italien, allemand, espagnol, coréen, polonais, russe, japonais et portugais. Les sous-titres uniquement seront également présents en chinois et en thaï et arabe.

Combien pèse Call of Duty Modern Warfare III ?

D’après les premiers retours, il vous faudra installer un client commun à Modern Warfare II et Warzone pour bénéficier de Modern Warfare III, pour environ 150 Go. Le tout pouvant même avoisiner les plus de 200 Go si vous décidez d’installer l’expérience complète (Modern Warfare III accompagné de Warzone et Modern Warfare II). De ce fait, il vous est tout à fait possible de transférer toutes vos armes, vos skins et vos opérateurs depuis Call of Duty Modern Warfare II vers Call of Duty Modern Warfare III.

Quelles sont les configurations requises et recommandées de Call of Duty Modern Warfare III sur PC ?

Activision a également publié un tableau très complet reprenant les configurations requises et recommandées pour jouer au jeu dès sa sortie. Voici ce qu’il vous faut savoir pour vous préparer à faire tourner l’expérience complète.

Existe-t-il une édition collector pour le titre ?

A l’heure actuelle, seule une version physique cross-gen est prévue par l’éditeur, aucune nouvelle d’une quelconque édition collector pour le jeu n’a été annoncée.

Où acheter Call of Duty Modern Warfare III au meilleur prix ?

