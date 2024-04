Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 2.2 du RPG (Robin, Boothill, nouveau boss, codes jades stellaires…)

Le spectacle de Penacony continue

Avec cette version 2.2, Honkai Star Rail approche peu à peu de la conclusion de son arc Penacony, et cela se ressent dans le trailer qui a été diffusé. Beaucoup de personnages font leur apparition, récents comme anciens, avec un centre un concert de la mystérieuse Robin.

On découvrira tout cela dans une nouvelle quête principale pour le jeu, qui nous fera découvrir une nouvelle zone de la planète, un peu plus désolée, si l’on met de côté l’endroit du festival où semble avoir lieu le concert.

Les bannières de la version 2.2

La première bannière mettra en avant Robin, nouveau personnage 5 étoiles de type Physique et suivant la voie de l’Harmonie. La chanteuse utilisera ses dons vocaux pour combattre. Sa compétence permet par exemple de booster les dommages totaux de l’équipe, et son talent régénère un peu plus l’énergie des alliés. Son ultime permet à tous les alliés d’agir directement dans la foulée, tout en infligeant des dégâts additionnels pour chaque attaque.

Deuxième personnage inédit, Boothill (nommé le Fossoyeur en français), de type Physique et de la voie de la Chasse. Un pistolero qui pourra cibler un ennemi pour le provoquer. Lui et sa cible s’infligeront plus de dégâts l’un l’autre, tout en sachant que l’attaque normale de Boothill augmente. S’il vainc un ennemi dans un duel, ou le place en rupture, une attaque de suivi sera déclenchée. Son ultime inflige des dégâts à un seul adversaire et retarde l’action de ce dernier.

Pour la première bannière, Robin sera placée aux côtés de Topaz. Les personnages 4 étoiles mis en avant seront March 7th, Hanya et Xueyi. Pour ce qui est de la deuxième bannière, on retrouvera donc Boothill aux côtés de Fu Xuan. Les personnages 4 étoiles en focus seront Pela, Luka et Hook.

Les évènements de la version 2.2

Côté évènements, notez d’abord que l’on aura droit à un nouveau grand combat de boss, Septimus « Chœur de l’Harmonie », lié à la quête du Pionnier. Une sorte de chef d’orchestre géant, qui devra être battu en trois phases en faisant attention aux familiers qu’il peut invoquer, qu’il faudra vite mettre au silence (littéralement).

On retrouvera également un événement centré sur Clockie, dans lequel il nous sera demandé de réaliser des films en suivant des scénarios, ou en s’écartant de ces derniers. Finir tout cela donnera accès à un nouveau cône de lumière 4 étoiles.

Un autre évènement, centré cette fois-ci sur le combat, demandera de vaincre plein d’ennemis et de faire progresser notre équipe en lui faisant gagner de nouvelles compétences. Dernier temps fort majeur de la mise à jour, un évènement centré sur Boothill durant lequel il faudra envoyer nos personnages en mission pour récupérer des récompenses. Et en parlant de récompenses, le bonus de connexion pour obtenir 10 vœux sera bien reconduit en 2.2.

Les codes jades stellaires

Comme d’habitude, trois codes peuvent être enregistrés pendant quelques heures pour obtenir des jades stellaires ainsi que plusieurs récompenses :

BT3BG67LPS9X

RSKSYP646TR3

VSKTGNPMNBRB

Quand sortira la version 2.2 de Honkai Star Rail ?

La version 2.2 de Honkai Star Rail sera disponible dès le mercredi 8 mai prochain, après quelques heures de maintenance. Vous pourrez récupérer quelques jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.