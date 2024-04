Des Joy-Con Switch potentiellement non compatibles mais des manettes pros qui le seraient

Selon des sources du site espagnol Vandal, qui a pu s’entretenir avec des fabricants d’accessoires en lien avec Nintendo, de nouvelles informations sur la Switch 2 ont fait surface. Ainsi, la prochaine console de Nintendo proposerait des manettes Joy-Con plus grandes que les modèles actuels, mais qui se fixeraient à la console via des aimants.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, cela signifierait que les Joy-Con de la Switch originale ne seraient pas compatibles en raison de ce nouveau système. Par contre, Vandal révèle que les manettes Pro seraient bien compatibles avec la Switch 2. En outre, cette nouvelle machine serait également plus grande que la Switch sans pour autant dépasser la taille d’un Steam Deck.

Les sources confirmeraient aussi les rumeurs concernant la sortie de la console pour début 2025. Une sortie qui aurait été reportée en raison d’un désir de Nintendo d’avoir un catalogue First-Party plus solide à proposer. Bien que non confirmées officiellement, ces informations complètent des spéculations antérieures concernant les spécifications techniques de la console. Selon ces rumeurs, la Switch 2 serait équipée d’une puce Nvidia Tegra T239, d’un processeur octa-core ARM Cortex-A78C, d’un GPU Ampere avec 12 Streaming Multiprocessors (SM), et d’une mémoire LPDDR5 de 128 bits.