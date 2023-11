Dans Call of Duty Modern Warfare III, les missions de combat ouvertes vous demanderont donc de ramasser des armes et objets dans des caisses de ravitaillement pour être complétées à 100%. En plus de trouver ces caisses, vous devrez également mettre la main sur des améliorations de gilet porte-plaques, permettant d’augmenter votre armure.

Pour la mission Gratte-ciel, la répartition est comme suit :

19 objets et armes

2 améliorations de gilet porte-plaques

A noter que certain objets sont des Armements que vous devez obligatoirement utiliser au moins une fois pour valider le trophée « On n’est jamais trop équipé »🏆.

Où trouver les améliorations de gilet porte-plaques ?

Comme dans chaque niveau ouvert, vous démarrez avec une amélioration de gilet en poche. Il y a 2 améliorations de gilet porte-plaques à trouver supplémentaires, vous conférant un total de 3 améliorations :

La première amélioration se trouve dans une pièce adjacente au couloir principal du sixième étage.

La seconde amélioration se trouve près d’un coffre dans une zone rejoignant deux couloirs au nord-est du septième étage.

Où trouver les 19 armes et objets ?

La structure de cette mission étant particulière car se déroulant au coeur d’un immense immeuble de 11 étages et d’un toit, nous vous proposons un guide étage par étage, pour que vous puissiez facilement voir ce que vous auriez pu manquer lors de votre progression. Il n’y a pas de collectible au rez-de-chaussée tel que signifié sur la carte du jeu, nous démarrons donc à l’étage 1. A noter que nous vous proposons une soluce vidéo en début d’article pour mieux vous rendre compte.

Etage 1

Cet étage contient 4 caisses de ravitaillement à trouver.

Expedite 12 silencieux

Cette première caisse se trouve dans un renfoncement côté sud, proche de l’échelle.

MCW incendiaire

Passez sous l’échafaudage pour ouvrez la porte au sud pour trouver la caisse.

Arbalète explosive

Pour obtenir ce coffre caché à l’extrême sud-est, il est plus simple de vous rendre au septième étage. Une fois dedans, prenez vers l’ouest pour rejoindre une cage d’escalier à l’extrémité et sautez dans la cage d’escalier grâce à votre parachute pour parvenir à l’intérieur de la pièce fermée de l’intérieur et trouver le coffre. Cassez ensuite la chaise et remontez grâce à l’échelle ou à la tyrolienne.

Minigun

Sûrement l’arme la plus technique à obtenir ici, elle se trouve au sud-est. Le mieux est de grimper jusqu’au huitième étage et de trouver la cage d’escalier située à l’extrême sud de l’étage. Des pièges vous attendent dans le noir. Prenez le parachute et descendez jusqu’en bas pour trouver le coffre et cassez la chaise pour sortir.

Etage 5

Ici, votre étage de départ, vous trouverez également 4 caisses de ravitaillement .

.50 GS

Passez par la porte en face de la cage d’escalier avec la tyrolienne puis prenez la porte de gauche et passez par la fenêtre pour parvenir jusqu’aux deux coffres de cette zone.

Cor-45 silencieux

Juste à côté du coffre précédent.

Impulsion sensorielle

Ressortez et allez vers l’ouest pour trouver dans une pièce adjacente (tout de suite à droite face à la grille derrière laquelle étaient les deux derniers coffres), sur un balcon vitré, le coffre.

TAQ-M silencieux

Prenez à l’ouest et au bout du couloir, allez tout droit en prenant vos lunettes à vision nocturne et suivez les couloirs en faisant attention aux pièges pour trouver le coffre dans un couloir cul-de-sac.

Etage 6

Cet étage ne contient uniquement qu’une amélioration de gilet porte-plaques dans un recoin buanderie mais pas de caisse de ravitaillement. Elle se trouve dans une pièce adjacente au couloir quand vous voyez la fenêtre pour sortir à l’extérieur.

Etage 7

Cet étage vous offrira 2 caisses de ravitaillement ainsi qu’une amélioration de gilet porte-plaques.

MTZ Interceptor silencieux

En arrivant au septième étage, prenez à droite vers l’est pour remonter dans le couloir. Au niveau d’une cage avec une échelle et une tyrolienne avec des caisses de munitions devant, vous trouverez une amélioration de gilet porte-plaques ainsi qu’un coffre.

Kastov 762 silencieux

Pour obtenir celui-ci, il va falloir être un peu malin. Montez au huitième étage par l’échelle se trouvant près du coffre précédent, et prenez à droite dès que vous arrivez au huitième étage. Suivez la route dans le noir grâce à vos lunettes et désamorcez les pièges. Vous parvenez à une cage d’escalier, passez par dessus les caisses à gauche, descendez au septième étage pour trouver au bout du couloir piégé le coffre.

Etage 8

Cet étage ne contient qu’une seule caisse de ravitaillement à trouver.

Vel 46

Suivez le couloir central et tournez en direction du nord pour passer par une pièce adjacente et trouver le coffre.

Etage 9

Ici, vous devrez trouver 2 autres caisses bien cachées.

Striker 9 silencieuse

Le plus simple est de passer par le huitième étage, par la même route que pour le coffre du septième étage, mais au lieu d’aller dans le couloir sombre, prenez l’échelle. Vous arrivez directement près du premier coffre de l’étage, dans une petite pièce sur la gauche.

LA-B330

Un peu d’acrobatie ne sera pas de refus ici, puisqu’au lieu de suivre les rampes métalliques vous menant tout droit au onzième étage, sautez sur le balcon légèrement en contrebas pour trouver le deuxième coffre de l’étage, puis rebroussez chemin pour monter au onzième étage par une fenêtre au sud-est.

Etage 11

Cet étage renferme pas moins de 4 caisses de ravitaillement ainsi que la poignée bloquante nécessaire pour utiliser les tyroliennes.

RPK

Avant de franchir la fenêtre vous menant à l’étage, sautez sur le toit du balcon sur votre droite pour pouvoir tirer à travers la fenêtre et libérer l’accès à une pièce de l’étage et ainsi récupérer le premier coffre. En poursuivant dans le couloir, vous trouverez la poignée bloquante avant d’accéder aux tyroliennes.

Bryson 800 incendiaire

Prenez la tyrolienne proche de la poignée et franchissez la fenêtre en suivant. Dans une pièce proche de votre lieu d’arrivée, vous trouverez cette nouvelle caisse de ravitaillement.

WSP Stinger

Ce coffre est plus difficile d’accès, puisqu’il vous sera demandé de trouver le balcon au sud-est pour viser à travers la fenêtre de la pièce où est enfermé ce coffre pour ouvrir la porte. Revenez près des ravitaillements et passez la porte pour le trouver.

PDSW 528

Pour trouver ce dernier coffre de l’étage, rendez-vous au niveau de la zone où Price vous rejoint. Mais passez outre l’échelle et cassez la vitre un peu plus loin à gauche. Entrez dans la pièce et trouvez le coffre. Vous pouvez maintenant grimper sur le toit.

Toit

Le toit, lieu de l’affrontement final de la mission, contient 2 caisses tout deux proches du lieu d’extraction.

Munitions anti-blindage

Rendez-vous à l’extrême nord-est du toit pour trouver ce premier coffre dans un coin proche du lieu d’extraction.

ISO Hemlock

Tournez-vous pour trouver tout proche le second coffre à ouvrir et le dernier pour cette mission.

N’oubliez pas que nous vous avec concocté plein d’autres guides pour chacune des missions du jeu ainsi qu’une grande FAQ très complète pour couvrir tous les aspects de ce nouveau Call of Duty Modern Warfare III.