Précieuse cargaison | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Après la mission d’introduction Opération 627, vous dirigez désormais un personnage bien connu de la série des jeux Modern Warfare, Farah Karim. En pourparlers avec une certaine Dena pour récupérer du matériel, votre lieu d’échange est attaqué par le groupe Konni, qui vous isole, vous forçant à vous battre, uniquement équipée d’un couteau pour débuter.

Vous allez donc devoir faire preuve de discrétion si vous souhaitez survivre au début. Comme il s’agit d’une zone de combat ouverte, vous disposez d’une carte dans le coin supérieur gauche de l’écran (et dans le menu dédié), vous indiquant où se trouve votre prochain objectif.

Note : une mission de combat ouverte est un nouveau type de mission dans la licence Call of Duty. Vous offrant davantage de choix dans votre approche et le matériel utilisé, ces missions ressemblent à de larges zones ouvertes. Sur les 13 missions de la campagne Solo, 6 missions sont de ce type. Plusieurs dizaines de matériels sont à votre disposition la plupart du temps dans des coffres oranges et il vous faudra trouver aussi des améliorations d’armure.

Accéder à la cargaison d’armes de la Shadow Company

Vous allez devoir pour commencer trouver un conteneur spécifique. Ce conteneur dispose d’un logo de la Shadow Company sur sa devanture, vous devriez le trouver facilement, il se trouve en direction du sud, juste à côté d’un camion benne bleu dans le sillage d’un ascenseur à conteneurs. Ce conteneur contient du matériel fort utile pour la suite avec des plaques d’armure, de l’équipement général, un parachute, une mitraillette WSP Swarm silencieuse et un fusil d’assaut MTZ-556.

Récupérer les traceurs GPS sur le bateau

Maintenant équipée, Farah doit retrouver des traceurs GPS présents sur le gigantesque bateau à l’ouest de la zone. Pour cela, plusieurs solutions, mais globalement, nous vous recommandons quoi qu’il arrive d’éliminer les quelques gardes se trouvant entre les conteneurs et le bateau et d’aller récupérer la poignée bloquante se trouvant au pied du bateau, proche de barils. Cette poignée va pour permettre d’utiliser les câbles verticaux permettant de passer par les hauteurs.

Une fois cette poignée en main, cherchez d’autres conteneurs Shadow Company pour satisfaire votre équipement, puis plusieurs choix s’offrent à vous :

Passer par les hauteurs en empruntant les gigantesques ascenseurs déplaçant les conteneurs puis sauter en parachute vers le bateau

Emprunter le filin vertical au pied du bateau pour débarquer dessus, mais plus à découvert

Quoi qu’il en soit, il va falloir faire le vide sur le pont du bateau. Pour cela, usez de vos armes et dirigez-vous vers le fond du bateau afin de monter à une petite échelle et vous insérer dans les quartiers intérieurs. Là, vous trouverez au fond du couloir principal, dans la dernière pièce à gauche, les traceurs GPS recherchés posés sur une table.

Récupérer le manifeste dans la tour du port

Après avoir trouvé ces traceurs, quittez discrètement le bateau si possible en revenant à terre et en évitant d’être vus par les gardes. Un bon moyen est de passer par la zone la plus éloignée de votre point de départ de mission et en rasant les murs direction la tour de contrôle signalée sur votre carte. Vous ne devrez pas croiser énormément de monde à ce niveau, tachez toutefois d’être prudents. Une fois proche de la tour, grimpez tout en haut de la structure, éliminez le garde faisant sa ronde et repérez la cheminée où une échelle vous attend pour descendre.

Une fois dans la tour de contrôle pour récupérer le manifeste du port de Dena, descendez les escaliers et prenez à droite. Eliminez les quelques gardes présents le plus discrètement possible et rendez-vous dans la pièce la plus au fond à gauche pour revenir dans le bureau précédent et trouver le manifeste sur un bureau.

Posez les traceurs GPS sur les conteneurs à missile

Eliminez les quelques gardes qui se présentent ou fuyez en remontant par exemple l’escalier et l’échelle pour vous élancer en parachute en direction d’un des deux conteneurs sur lesquels vous allez devoir placer un traceur GPS :

Le premier conteneur se trouve du côté sud des docks proche d’un ascenseur à conteneurs. Il va falloir monter sur un premier conteneur à double niveau pour trouver ce conteneur bleu qui n’attend que vous. Faites gaffe en y allant aux gardes qui vous traquent.

Le second conteneur se trouve sur l’ascenseur de transport le plus proche du bateau côté nord ouest. Grimpez grâce à la corde verticale et suivez la passerelle pour trouver le second conteneur bleu sur lequel déposer votre traceur GPS.

La mission touche ainsi à sa fin, laissant partir le groupe Konni avec les missions contenus dans les conteneurs. La prochaine mission, Réacteur, vous demandera d’empêcher coûte que coûte le vol de matériels dans une centrale nucléaire. Pour tout connaître de Call of Duty Modern Warfare III, n’oubliez pas que nous vous avons préparé un guide complet qui centralise tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.