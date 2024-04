Quel mot de passe à entrer dans la porte de la tour de l’horloge ?

Après avoir traversé le centre commercial inondé sur Eidos 7 dans la mission principale « Adam le recycleur », alors que vous êtes en route pour le hall des archives, vous tomberez sur un cul-de-sac. Essayer de passer par-dessus ne fonctionnera pas puisque les barres vont s’écrouler sous votre poids.

Mais une porte vous permettra de sortir. Seul hic, elle est bloquée par un code. Pour savoir quel mot de passe entrer, il faut d’abord aller fouiller dans le bassin d’eau de la zone, en plongeant pour y trouver un cadavre avec la note Souvenirs du légionnaire 249. Le mot de passe ne vous sera pas donné directement, mais il contient un indice essentiel sur le code.

Il vous est demandé de regarder la grande horloge visible en levant la caméra. L’heure dessus est figée, et c’est avec cette heure que vous devinerez le code. Il faut simplement regarder l’heure affichée par les deux aiguilles. On ne vous fait pas languir plus longtemps, le mot de passe de la tour de l’horloge est : 1225. Entrez ce code dans le dispositif sur la porte et vous pourrez continuer votre aventure.

