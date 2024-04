Double Impact

Non content d’embarquer un roster déjà convaincant avec six personnages jouables, River City Girls 2 se décide à gonfler son casting avec deux visages bien connus, ceux des emblématiques Billy et Jimmy Lee. Il s’agit des héros de Double Dragon, licence maintenant culte née en 1987 et qui fit les beaux jours de nombreux joueurs, joueuses. Deux papas du beat’em all arcade qui méritaient bien leur place ici. C’est donc sans grande surprise que les deux frères viendront faire parler les poings et les pieds dans les rues de la ville.

The Double Dragons, Billy and Jimmy Lee – played by @GameGrumps @egoraptor & Dan Avidan – are busting out of the dojos and joining River City Girls 2 as premium playable character DLC this summer! New shops + other free content is on the way as well! https://t.co/CQsMMnD9KY pic.twitter.com/pvrG3wySsY — WayForward (@WayForward) April 25, 2024

Toujours soucieux de bien faire les choses, les studios nous gratifient de la voix des doubleurs Dan Avidan et Arin Hanson pour faire honneur à ces légendes du beat’em all, en plus d’un morceau musical chanté et spécialement concocté pour l’occasion. De quoi enrichir la joyeuse bande-son de Megan McDuffee. Mais ce n’est pas tout, puisque le DLC promet également deux nouvelles boutiques, des objets et accessoires supplémentaires à acheter, un nouveau maître de dojo ainsi que d’autres surprises à venir.

Enfin, des planches de bd animées à l’effigie de Double Dragon viendront servir la narration et nourrir les motivations de Billy et Jimmy avec l’humour cher à River City Girls 2. Et tout cela sera disponible gratuitement. Une très bonne occasion pour relancer une partie, ou tout simplement découvrir le jeu, seul ou à plusieurs. N’hésitez pas à lire notre test dédié aux aventures de Misako et Kyoko si vous souhaitez en savoir plus sur l’expérience.