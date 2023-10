Aperçu Call of Duty Modern Warfare III – Une suite prometteuse ?

Conditions d’aperçu : Nous avons joué pendant un week-end entier à la bêta fermée de Call of Duty Modern Warfare III ayant eu lieu du 06 au 08 octobre 2023 afin d’atteindre le niveau maximal de la bêta (20).

La nostalgie ne fait pas tout

Tout d’abord prévu comme un énorme DLC pour Call of Duty Modern Warfare II en attendant le prochain gros Call of Duty de Treyarch, Activision a finalement opté pour faire de ce Call of Duty Modern Warfare III, un jeu a part entière mais malheureusement on sent énormément le côté « DLC » du titre rien que dans cette bêta et notamment sur les cartes.

Effectivement, Activision et Sledgehammer Games ont annoncé que ce MW3 contiendra exclusivement des anciennes maps du premier Call of Duty Modern Warfare 2, comme Rust ou Highrise, tout en mettant à l’époque de 2023 des cartes pensées premièrement pour un gameplay de 2009.

De fait, le challenge d’Activision s’avère dans un premier temps compliqué car, adapter des cartes d’un jeu de 2009 à un gameplay moderne en 2023 est un pari risqué et, en tout cas pour la bêta, le résultat n’est pas très glorieux.

En effet, si les cartes de Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) sont désormais cultes et reviennent pour la plupart dans les différents jeux de la licence, certaines cartes avaient des défauts déjà en 2009 et gardent les mêmes problèmes en 2023, voir même deviennent pires.

Actuellement nous avons trois cartes de disponibles dans la bêta, Favela qui est remplie de campeurs à cause de tous les bâtiments et toits qui attirent plus d’un campeur, Estate et son chalet magnifique mais qui est malheureusement une map trop grande et ouverte comme à l’époque, et enfin la carte qui s’adapte le mieux au gameplay de MW3, Skidrow.

En plus de ces cartes, Call of Duty MW3 dispose également d’une map inédite qui s’adapte parfaitement au gameplay à grande échelle de la guerre terrestre, Popov Power, car cette dernière est une ville qui sera présente dans la nouvelle carte Urzikstan du mode phare Warzone. Cela dit, une fonctionnalité oubliée depuis un long moment revient dans ce MW3, et c’est une fonctionnalité phare de la licence et grandement appréciée des joueurs et joueuses, le map vote qui permet de voter pour jouer sur l’une des deux cartes présentes dans le lobby.

Un gameplay qui rassure

Heureusement pour nous, le gameplay de ce Call of Duty Modern Warfare III nous a plus que rassurés tout en étant dans la droite lignée de l’opus de l’an passé. Premièrement, du côté de l’HUD on retrouve l’écriture jaune quand on gagne de l’exp en effectuant par un exemple un kill ou une assistance.

Une feature toute bête mais qui pour la plupart contribue au fun et au côté jouissif du soft quand on enchaîne les kills, en plus du sound design quand on touche et tue un ennemi qui est particulièrement réussi car on n’a pas cette impression d’avoir des armes en plastique dans les mains.

Cependant, nous avons constaté un petit souci de clarté dans l’HUD car, il est en effet difficile par moments de différencier un allié d’un ennemi ce qui nous donne souvent l’occasion de tirer sur nos merveilleux coéquipiers qui remercient Activision de ne pas avoir mis les dégâts alliés.

Concernant le time to kill, celui-ci semble pour le moment correct, nous n’avons pas l’impression de mourir en deux balles tout en n’ayant pas le sentiment de devoir mettre un chargeur entier pour tuer un ennemi, ce qui nous permet de pouvoir enchaîner les éliminations rapidement sans avoir la frustration de mourir rapidement.

Ensuite, au niveau de l’équipement et de la création de classes on reste sur la même construction que les anciens opus à base de personnalisation d’armes (viseur, canon, poignée…), grenade mortelle et tactique, et les atouts qui pour le coup subissent un petit changement.

En effet, les atouts sont remplacés par des équipements, bottes, et gants qui gardent le même principe à base de pillards, silence de morts, fantôme, et pleins d’autres atouts connus, mais en gardant un côté réaliste de la personnalisation. De plus, désormais nous avons des gilets qui changent la manière de créer nos classes avec par exemple, le gilet d’ingénieur qui permet d’avoir un équipement supplémentaire en plus d’obtenir une grenade tactique supplémentaire mais en contrepartie, on abandonne la grenade mortelle. Pour les connaisseurs et connaisseuses, on peut assimiler les gilets aux jokers que nous avions sur Call of Duty Black Ops 2.

Globalement, nous sommes satisfaits du gameplay de ce Call of Duty Modern Warfare III, notamment le time to kill qui est pour le moment très correct, et la création de classes qui est simple à comprendre et qui apporte des nouveautés bien pensées et surtout utiles. Le seul reproche que nous pouvons faire est sur l’aspect nostalgie des cartes, mais pour avoir un jugement complet il faudra attendre la sortie complète du soft.

Nous attendons également avec impatience le nouveau mode zombie en monde ouvert qui est globalement la vraie grosse nouveauté de ce Modern Warfare III, et bien évidemment la conclusion à l’arc narratif lancé en 2019 avec le retour du célèbre Vladimir Makarov. Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare III est prévu pour le 10 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.