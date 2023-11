Gratte-ciel | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Pour ce guide, nous vous décrirons le chemin le plus court et le plus complet vers le sommet de l’immeuble. Comme il s’agit d’une mission « Feu à volonté », en zone ouverte donc, vous aurez loisir à passer par où bon vous semble. Si jamais vous êtes perdus, sachez que suivre notre guide vous permettre de monter rapidement. Dès que vous le pouvez, ramassez la poignée bloquante qui se trouve sur un pallier du 11ème étage de l’immeuble de Saint-Pétersbourg, cela vous aidera à progresser plus vite par la suite.

Nombre d’objets et armes à découvrir : 19 objets

Montez sur le toit

Vous démarrez au quatrième étage de l’immeuble dans la peau de Gaz. Avancez et tuez un garde puis grimpez aux échelles dans la cage d’ascenseur pour atteindre le cinquième étage. Une fois sur place, éliminez les gardes et évoluez en prenant par la gauche depuis votre sortie de l’ascenseur. A noter que vous pouvez aussi passer par les pièces transversales pour surprendre vos ennemis par derrière. Pour cela, prenez tout de suite à gauche en sortant de la cage d’ascenseur et suivez les pièces des divers appartements jusqu’à revenir dans le couloir principal plus loin.

Des ennemis descendront les escaliers face auxquels vous arrivez, éliminez-les et grimpez au sixième étage. Prenez à droite, et infiltrez-vous dans les pièces parallèles voire même à l’extérieur par les fenêtres ouvertes pour échapper aux gardes ou les éliminer par petits groupes. Vous trouverez par ailleurs les lunettes à vision nocturne dans la première chaufferie. Poursuivez dans le couloir, et après avoir tourné, insérez-vous dans la première pièce pour trouver le premier équipement d’amélioration du gilet porte-plaques du niveau. Puis, continuez et passez par la fenêtre (vous pouvez aussi descendre les escaliers plongés dans le noir mais sans grand intérêt qu’un dédale de portes vous ramenant au niveau inférieur).

Sortez et empruntez l’échelle. Dans la zone de la cour d’immeuble, suivez les tissus jaunes pour continuer et rentrer dans le bâtiment au coeur du septième étage. Dans cette zone où le plafond demeure inexistant des équipes vous attaqueront d’en bas et d’en haut, cachez-vous dans une pièce adjacente si vous avez besoin mais il va falloir tous les affronter. Une fois ceci fait, notez que vous pouvez dégager un accès à un couloir fermé en détruisant une chaise bloquant la porte près de l’entrée du septième étage. Cette nouvelle partie vous permet d’accéder à la deuxième amélioration du gilet porte-plaques, ainsi qu’à une échelle vous menant au huitième étage.

Sinon, grimpez à l’échelle simplement via le trou dans le plafond du septième et rejoignez le huitième étage. Trouvez un balcon contenant des caisses et escaladez-les pour continuer. Attention des ennemis vous attendent ici. Repérez les suites de caisses et la mini-rampe métallique pour accéder à la suite en effectuant du parkour et parvenir directement jusqu’au onzième étage. A noter que si vous tombez dans la cour intérieure, vous disposez d’échelles pour vous hisser à des niveaux supérieurs, à défaut d’avoir à ce stade la poignée bloquante. Justement, vous trouverez cette poignée bloquante au bout du couloir quand vous prenez à droite en entrant au onzième étage, après avoir éliminé quelques ennemis dans les pièces adjacentes.

Au bout du couloir, sortez dehors en empruntant désormais la tyrolienne disponible et vous permettre d’accéder à l’autre partie de cet étage où vous attendent des ennemis assez costauds dans une grande pièce au bout, sans oublier les ennemis postés dehors à ce niveau. Sortez pour être rejoint par Price, qui vous aidait à distance jusque là. Grimpez à l’échelle et rejoignez le toit.

Sécurisez le toit

Une fois sur place, de nombreux ennemis vous attaqueront d’un peu partout. Eliminez-les par zones allant de la plus proche de vous à la moins proche pour subir moins de dégâts mais n’oubliez pas également vos grenades et autres outils à disposition pour triompher. En progressant par la gauche, vous parviendrez à un moment à éliminer une cible protégée par un gros bouclier proche de caisses en bois. Ce soldat protégeait Nolan, votre cible, avec laquelle il vous faudra interagir pour passer à la suite.

En le prenant contre vous, vous ne pouvez désormais vous défendre qu’avec une seule arme de poing. Avancez en suivant Price pour qu’il vous protège et éliminez les quelques ennemis à votre portée, le but étant de descendre sur le toit et de rejoindre une zone où un filin vous attend pour y accrocher votre cible, devant un bâtiment à l’enseigne russe rouge.

A partir de ce moment, vous reprenez vos armes et allez devoir vous défendre jusqu’à l’arrivée de vos collègues, en résistant à plusieurs vagues d’ennemis. Dès que vous y êtes invités, attachez-vous au Skyhook en interagissant avec la zone où vous aviez accroché Nolan, pour mettre un terme à la mission. La prochaine mission, Toundra enneigée, vous permettra de prendre un bon bol d’air frais après tant de zones urbaines. N’oubliez pas, si vous souhaitez tout connaître sur le jeu et ce qu’il propose, nous vous proposons un guide complet qui centralise toutes les informations à savoir.