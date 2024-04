Le mode New Game + promis pour le lancement

Ce trailer de lancement nous offre un dernier regard sur Stellar Blade avant sa sortie mondiale, qui aura lieu demain (ou plutôt dès ce soir passé minuit). Naturellement, si vous souhaitez conserver quelques surprises et si vous comptez déjà acheter le jeu, mieux vaut éviter le visionnage.

L’information à retenir ici est que le mode Nouvelle Partie + est arrivé hier, donc avant même le lancement du jeu. Il permet notamment de recommencer l’aventure en conservant toutes les capacités d’EVE, mais aussi tous ses accessoires, objets et tenues. Des compétences sont rajoutées, et le niveau d’augmentation a désormais un cap supérieur à la première partie. Le placement de certains ennemis change aussi pour vous surprendre un peu plus. Mieux, il rajoute même des costumes supplémentaires à trouver, avec des versions alternatives, dont une tenue totalement inédite.

Une censure inventée de toutes pièces

Et en parlant de tenues, il y a un sujet qui semble faire jaser sur les réseaux sociaux, alors qu’il s’apparente à de la désinformation. Tout est parti d’un post Reddit avec un utilisateur qui indiquait que la récente mise à jour, celle qui apporte le New Game + donc, modifiait, ou plutôt censurait un costume dans le jeu, à savoir celui nommé Lapin d’été. Plusieurs images montreraient ainsi une version « non censurée », qui aurait été modifiée suite à la sortie du patch, pour cacher la poitrine de l’héroïne. Et ce alors que Shift Up avait assuré n’avoir recours à aucune censure.

Après vérification, tout cela semble être faux. Nous avons nous-mêmes une capture d’écran (quelque peu NSFW, on préfère prévenir) qui date d’avant la mise à jour d’hier, et qui montre le costume tel qu’il a toujours été. Sauf si nous avons manqué une version alternative de ce costume, il n’a pas été censuré ou changé avec le patch. Une polémique qui n’a donc pas lieu d’être (puisque totalement inventée par des personnes qui n’avaient rien d’autre à faire) mais qui s’est tout de même répandue rapidement sur les réseaux sans être vérifiée, comme trop souvent. Mais ce n’est pas la première fois que le jeu aura fait coulé, malgré lui, beaucoup d’encre inutilement.

Pour en savoir plus sur Stellar Blade, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.