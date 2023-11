Barrage de Gora | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Nombre d’armes et objets à découvrir : 21 objets.

Vous débutez au sommet du barrage dans la peau de Ghost. Les quatre bombes sont dispersées tout autour de vous et seront détaillées de gauche à droite (d’est en ouest) par rapport à votre lieu de départ.

Désamorcer les bombes

Bombe 1

Tout à gauche du complexe et du pont central, vous trouverez un ensemble de bâtiments isolés du reste de la structure. C’est ici que se trouve la première bombe, à l’arrière un pick-up. Attention aux ennemis provenant du pont mais aussi et surtout à ceux venant du sud, ils sont plutôt nombreux et assez retors.

Bombe 2

La seconde bombe se trouve au pied du barrage, face à l’entrée d’où vous démarrez la mission, au fond de l’eau dans un des tunnels reliant le bassin de rétention et la chute d’eau du barrage. Une fois sous l’eau, désamorcez la bombe mais prenez garde à la tourelle et aux forces spéciales qui viendront vous embêter à la fois depuis le pont mais aussi à distance depuis les rives.

Bombe 3

La troisième bombe se trouve aux pieds du barrage, entre celui-ci et la zone d’atterrissage pour hélicoptère éclairée en vert. Une fois descendu d’un étage, éliminez le sniper posté et descendez pour trouver des tunnels où sont entreposés de nombreux matériels électroniques. Eliminez les quelques soldats puis dirigez-vous au coeur de ces tunnels pour trouver une station à laquelle la bombe est reliée. C’est d’ailleurs dans ces tunnels que vous trouverez une amélioration pour votre gilet tactique.

Bombe 4

Enfin, la dernière bombe se trouve sur une passerelle métallique, au niveau du bâtiment contenant une zone d’atterrissage. Depuis la précédente bombe, passez par le sol et éliminez quelques ennemis. Une fois arrivés dans une zone où l’électricité et les civils n’ont pas fait bon ménage, repérez en hauteur une passerelle. C’est sur celle-ci que se trouve la bombe à désamorcer. Faites attention, la zone est piégée et vous serez assiégé en suivant.

Rejoindre le lieu d’extraction

Une fois les quatre bombes désamorcées, vous allez devoir tenir quelques minutes en combattant une équipe de soldats supplémentaires. Rendez-vous au point d’extraction indiqué sur votre carte, à l’ouest et dès que l’hélicoptère est sur place, courez vers lui et sautez dedans pour mettre un terme à la mission. La prochaine mission sera l’avant-dernière de votre aventure et s’intitule Danger proche. N’oubliez pas, si vous souhaitez tout connaître sur le jeu et ce qu’il propose, nous vous proposons un guide complet qui centralise toutes les informations à savoir.