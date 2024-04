Hunter X Hunter Nen X Impact dévoile du gameplay avant l’ouverture de l’EVO Japan 2024

Hunter X Hunter Nen X Impact a clairement une cible

Pour l’instant, la majorité des images de Hunter X Hunter Nen X Impact nous viennent de la chaîne Youtube de la team Esport CAG Osaka qui a fait découvrir la démo à ses joueurs, c’est à dire GO1, Fenritti et Eita que vous connaissez déjà peut-être pour leurs performances sur Dragon Ball FighterZ. Un choix qui n’est pas forcément anodin pour un autre jeu de combat 2D en 3 contre 3 qui adapte un manga.

Mais bon, on dira poliment que ces premières impressions sur Nen X Impact ne fournissent pas exactement la même claque que lors de la découverte du jeu avec les personnages d’Akira Toriyama, ne serait-ce qu’au point de vu visuel. Côté casting, on retrouve les six personnages du teaser, à savoir Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka et Netero. Et la présence de 16 cases sur la grille de sélection des combattants ne nous rassure pas non plus.

Certes, c’est une démo et ce n’est peut-être pas représentatif de la version finale mais en l’état, c’est vraiment très peu, surtout pour un titre qui se pratique avec des équipes de trois, là où ce serait beaucoup plus acceptable pour un jeu de combat en 1 contre 1. Si vous en voulez plus ou que vous voulez vous épargner le blabla du programme japonais, le site Goziline a également mis la vidéo d’un match sur Twitter.

Hunter X Hunter Nen X Impact n’a pas encore de fenêtre de sortie annoncée mais il est prévu sur PlayStation 5, Switch et PC.