Passagère | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Cette courte mission dramatique de Call of Duty Modern Warfare III vous mènera au coeur d’un avion, aux commandes d’une certaine Samara Jalal, une ancienne membre du FLU, le lendemain de l’évasion de Makarov. Suivez la cinématique et quand vous y êtes invités, exécutez l’homme qui vous force à le suivre pour le tuer (R3 sur PlayStation). Entrainant un mouvement de foule, tirez sans sommation sur tous les hommes qui vous visent et veulent vous neutraliser, tous ayant été embrigadés et infiltrés.

Vous êtes cependant sonnée et vous vous réveillez face à Makarov, qui vous place une bombe sur le torse avant de s’enfuir. Dans la scène qui suit, tentez de récupérer le téléphone vous reliant à la bombe, mais en vain, l’avion finit par exploser, provoquant une vive vague d’émotion dans le monde entier.

La courte mission se conclut ici, et enchaîne avec une visite de nuit sur la zone de crash par Farah et Alex. Ce sera la mission Site du crash. Afin de tout savoir sur le jeu et ce qu’il propose, pensez à découvrir notre guide complet qui centralise toutes les informations.