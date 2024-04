Shinji Mikami veut faire autre chose que des jeux d’horreur avec son nouveau studio Kamuy

Shinji Mikami est un nom qui est souvent associé au genre du survival-horror, puisque le créateur a œuvré sur la saga Resident Evil et a donné naissance à The Evil Within avec son studio Tango Gameworks. Mais, à l’image de cette équipe qu’il vient de quitter, il semble aujourd’hui vouloir se détacher de cette étiquette qui lui colle à la peau, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a décidé d’aller voir ailleurs en fondant son nouveau studio nommé Kamuy.