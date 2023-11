Poudrière | Soluce Call of Duty Modern Warfare III

Ark: Survival Ascended arrivera sur Xbox Series le 14 novembre, mais pas sur PS5

Débrief’ : Lies of P 2, The Day Before, WoW, Disney Dreamlight Valley et Bungie

Like a Dragon Gaiden : Que vaut ce spin-off ? Les premiers tests sont tombés

Xbox : Microsoft dévoile des outils liés à l’IA afin de créer des personnages ou des quêtes dans les jeux

Zenless Zone Zero va s’offrir une nouvelle bêta fermée, les inscriptions sont lancées

Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac Games fait le point sur le futur de Miles et Peter pour la suite de la saga

World of Warcraft peut-il arriver un jour sur consoles ? Blizzard en parle « tout le temps », mais ce n’est pas gagné

Genshin Impact : La version 4.3 sera centrée sur Chevreuse et Navia

The Last of Us : Le réalisateur du jeu multijoueur affirme qu’il travaille toujours sur ce projet

La nouvelle PS5 est décortiquée pièce par pièce dans une vidéo complète

Fortnite OG : Tout savoir sur la nouvelle saison hommage au jeu qui vient de battre un record absolu d’utilisateurs

World of Warcraft se la joue Marvel avec 3 nouvelles extensions, dont The War Within

Hearthstone : Un trailer pour l’extension « Rixe en Terres Ingrates » et l’annonce d’un mode coop pour Battlegrounds

WoW Classic : Cataclysm officialisé, voici la première bande-annonce

Overwatch 2 dévoile les premières images de son nouveau héros jouable, l’imposant Mauga

Diablo IV sortira sa première extension fin 2024, nommée Vessel of Hatred

Silent Hill 2 Remake sera bien proposé en version physique en 2024 grâce à Just For Games

La version PS4 de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est reportée de quelques semaines

Call of Duty: Modern Warfare III demanderait plus de 200 Go d’espace libre avec une campagne solo à terminer en 3 à 4 heures

Like a Dragon Gaiden n’aurait nécessité que 6 mois de développement et était initialement censé être un DLC

Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft travaille toujours sur le jeu et espère le montrer un jour à la Paris Games Week

IO Interactive parle brièvement de son prochain jeu 007, plus scripté que ses jeux Hitman

Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.5 (Argenti, Huohuo, Hanya…)