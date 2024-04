Le troisième trimestre 2024 marque des revenus records pour la section gaming de Microsoft avec une augmentation de 51% dont 55 points de contribution nette provenant directement d’Activision. Au niveau du contenu et des services, la firme annonce une augmentation des revenus de 62% dont 61 points de contribution nette provenant d’Activision Blizzard.

En revanche, les revenus du secteur hardware, autrement dit les consoles Xbox, déclinent de 31%. Durant un appel téléphonique avec les actionnaires, le PDG, Satya Nadella, déclare ceci :

Nous sommes engagés à rencontrer les joueurs là où ils sont en apportant de grands jeux à plus de personnes sur plus d’appareils. Nous avons établi des records pour le troisième trimestre en termes d’heures de streaming de jeux, d’utilisation de console et d’appareils actifs mensuels. Enfin, nous étendons nos jeux à de nouvelles plateformes, en amenant quatre de nos jeux plébiscités par les fans sur Nintendo Switch et Sony PlayStation pour la première fois. Dans les faits, plus tôt ce mois-ci, nous avions 7 jeux parmi les 25 premiers sur le PlayStation Store, plus que tout autre éditeur.