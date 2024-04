F1 24 revoit entièrement son mode Carrière Pilote, voici les nouveautés présentées en vidéo

Les nouveautés de la carrière pilote

Après nous avoir fait de belles promesses concernant la maniabilité avec « des améliorations révolutionnaires », F1 24 continue sa présentation en se focalisant cette fois-ci sur sa carrière pilote. Mode très apprécié de la communauté, celui-ci n’avait cependant jamais vraiment connu de gros changements ces dernières années, n’étant finalement qu’une alternative à MyTeam. Mais pour 2024, Electronic Arts et Codemasters veulent faire bouger les choses. Ce qui n’est pas un mal puisqu’il semblerait qu’il n’y ait pas de nouvelle saison à Point de Rupture et que F1 World ne bougera que très peu. Il fallait donc au moins ça pour dynamiser le contenu.

Comme évoqué à l’annonce, F1 24 va revoir sa carrière pilote avec un appondissent de la majorité de ses aspects. Dans cette nouvelle bande-annonce de plus de cinq minutes, le studio survole l’ensemble des nouveautés et changements, avec des détails qui vont permettre d’approfondir votre aventure et de rendre les choses un peu plus différentes, surtout d’une saison à une autre.

Pour commencer, on aura droit à une certaine liberté quand on démarre : on peut ainsi prendre un pilote de F1, un jeune de la F2, un pilote icône (tel que Jenson Button, Michael Schumacher, Jamie Chadwick et d’autres) ou créer son propre pilote que l’on peut personnaliser (sans grand changement sur l’outil à priori). Si vous commencez en F2, vous devrez choisir votre académie, ce qui aura un impact sur les opportunités et votre évolution lors du passage en F1.

Nouvelle fonctionnalité : la Renommée. Voyez cela comme une réputation que l’on peut faire grimper (et qui peut être en confrontation avec votre coéquipier) et que l’on peut entrenuire par divers objectifs, notamment des défis à réaliser sur la piste (doubler tel pilote avant tel tour par exemple). Ce qui vous permettra d’avoir quelques avantages (par rapport au second pilote ou en R&D) mais aussi vous aidez à signer de nouveaux contrats : l’occasion d’introduire les entrevues secrètes, où certaines écuries pourraient vous proposer un contrat même si vous êtes engagés.

Si la R&D évolue peu dans ses habitudes, on note surtout que la Renommée peut y avoir une incidence mais également qu’il y aura des scénarios annuels : histoire de varier les saisons, vous pouvez partir avec un simili-bonus ou malus, comme vous limiter à une pièce par mois ou seulement dans un domaine précis, comme le Châssis ou l’Aéro. On nous évoque aussi un système de distinctions, des objectifs cette fois-ci à long terme qui vous permettent d’allonger le palmarès d’un pilote existant ou de partir de zéro avec le vôtre. Enfin, on peut aussi apercevoir que les icônes arrivent dans la carrière deux joueurs ou encore l’arrivée d’un mode asynchrone multijoueur avec de courtes saisons comportaient quelques tracés et qui s’actualiseront à un certain cycle de saisons.

F1 24 sera commercialisé pour le 31 mai 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez précommander votre exemplaire dès maintenant.