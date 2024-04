La mise à jour Next-Gen de Fallout 4 est maintenant disponible sauf si vous l’avez obtenu via le PlayStation Plus

La mise à jour Next-Gen de Fallout 4 est maintenant disponible sauf si vous l’avez obtenu via le PlayStation Plus

Stellar Blade : Un trailer de lancement, un mode New Game+ déjà là et une fausse polémique autour du sujet de la censure

Stellar Blade : Un trailer de lancement, un mode New Game+ déjà là et une fausse polémique autour du sujet de la censure