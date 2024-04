Pile pour la sortie de Stellar Blade

Le PlayStation Blog a mis son article à jour pour annoncer l’arrivée de l’amélioration de l’Aide au jeu. Voici comment soumettre vos propres vidéos de gameplay au programme : Une fois votre console mise à jour avec la dernière version du système, rendez-vous dans [Captures et diffusions] > [Captures] > [Captures Automatiques] > [Aide au Jeu Communautaire], puis sélectionnez [Participer].

Pour le moment, seuls Granblue Fantasy: Relink et Stellar Blade profitent de cette aide communautaire toutefois, Sony promet que plus de jeux seront compatibles au fil du temps. Si vous préférez vous aider « à l’ancienne », sachez que nos guides sur Stellar Blade sont actuellement en cours de publication et que ceux que de Grandblue Fantasy: Relink sont toujours disponibles.

Précisions que les clips vidéos seront soumis à un système d’évaluation pour mettre en avant les contenus les plus utiles. De plus, ces vidéos ne resteront pas sur votre disque dur et seront directement envoyées en ligne. Enfin, sachez qu’il n’est pas nécessaire de souscrire au PlayStation Plus pour en profiter (en tant qu’utilisateur ou créateur).