Quel mot de passe entrer pour L’énigme des novices

Pour cette première requête, que vous trouverez sur le tableau près de Roxanne à Xion, il vous sera demandé de résoudre une suite logique. Rendez-vous près de l’ascenseur qui mène à la chambre d’Orcal pour trouver le panneau où entrer le code.

Le jeu vous donne trois séries de chiffres et vous demande de deviner le résultat de la dernière opération, qui sera donc un nombre à 6 chiffres qui fera office de code. Pour résoudre cette énigme, il faut procéder par étape. Prenez par exemple la ligne « 4@7@8 = 285684 ».

Il ne s’agit pas tant de savoir si un signe se cache derrière les @, mais plutôt d’effectuer plusieurs opérations. On peut voir par exemple que multipler 4 x 7 donne 28, les deux premiers chiffres du résultat. 7 x 8 donne 56, la suite donc. Et pour les deux derniers chiffres, c’est en additionnant les deux premiers résultats que l’on peut le trouver, donc 28 + 56 = 84.

Pour la ligne que l’on recherche, il faut multiplier 5 x 6 pour obtenir 30 ; 6 x 7 pour obtenir 42 ; puis effectuer 30 + 42 pour avoir 72. Le code est donc 304272.

L’énigme des sages

Un peu plus tard dans l’aventure, une deuxième requête du même type vous sera demandée. La logique est ici un peu plus tordue. Prenons encore la première ligne comme exemple. Si l’on additionne 37 x 21, on ne trouve évidemment pas la bonne réponse. Il faut ici additionner 37 x 37 et 21 x 21. Reste ensuite à faire une soustraction entre le premier résultat et le second pour obtenir 928.

Pour notre ligne, il faut donc effectuer 71 x 71 pour obtenir 5041. Puis 6 x 6 pour avoir 36. Et enfin 5041 – 36 pour arriver à 5005. Le mot de passe à entrer est donc 5005.

