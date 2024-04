Manor Lords : Le jeu le plus wishlisté de Steam sort aujourd’hui en accès anticipé et rassemble déjà beaucoup de monde

Un lancement plus qu’attendu

Avec plus de trois millions de wishlists dans les pattes, Manor Lords avait tout pour bien débuter. Même si son prix restait encore à être fixé, sachant qu’il est lancé en accès anticipé, une grande communauté se languissait de savoir ce que le jeu de stratégie médiéval avait à nous réserver.

C’est aujourd’hui qu’est lancé le titre de Slave Magic (qui est en réalité le travail d’un seul développeur), au prix de 29,99 € sur Steam et Epic Games Store, sachant qu’il s’agit là d’une offre qui va durer jusqu’au 10 mai prochain. Après cela, Manor Lords passera à 39,99 €. Notez en revanche que le jeu est directement inclus dans le Xbox Game Pass PC, et ce dès maintenant.

Manor Lords, c’est quoi ?

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Manor Lords si vous ne fréquentez pas vraiment le monde des jeux PC et ce qu’il se passe sur Steam. Le titre de Slavic Magic prend un point de départ assez courant dans toutes les productions du genre, en vous demandant d’incarner un seigneur médiéval qui va partir de zéro en ayant pour but de construire sa propre ville.

Une construction qu’on nous promet être libre, avec beaucoup de possibilités tout en restant fidèle à ce qu’était vraiment le Moyen-Âge. Il faut donc cultiver des terrains, construire des routes commerciales, bâtir des maisons pour les habitants, récolter des ressources pour faire face à l’hiver…

Mais le jeu ne s’arrête pas à un simple city-builder médiéval. Une fois votre royaume en pleine expansion, il faudra aussi partir à la guerre. Plus votre territoire va s’agrandir, plus vous ferez l’objet de convoitise. Vous devrez constituer votre propre armée et dirigez vos troupes dans des combats en temps réel, qui vont là aussi reposer sur un aspect très réaliste car il faudra tenir compte de la fatigue de vos troupes et des conditions climatiques.

Déjà un carton sur Steam

Même s’il n’est disponible que depuis quelques heures, on peut déjà voir si l’intérêt est toujours au rendez-vous et si ces wishlists se sont transformés en achats réels, ce qui n’est toujours pas le cas. Bien évidemment, le jeu ne compte pas trois millions d’utilisateurs pour le moment, mais en seulement quelques heures, il a dépassé la barre des 100 000 personnes connectées en simultané, selon SteamDB.

Il est encore trop tôt pour vraiment mesurer le succès potentiel du titre, mais si les bons retours sont là, il pourrait doubler très facilement ce score, voire aller bien plus loin. Des jeux en accès anticipé qui connaissent des records de fréquentation, c’est désormais assez courant, à l’image de Palworld, mais pour un jeu de stratégie, c’est tout de même à souligner.

On surveillera donc de près ce Manor Lords pour savoir s’il deviendra un phénomène, ou si son succès ne sera qu’éphémère.