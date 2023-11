Dans Call of Duty Modern Warfare III, les missions de combat ouvertes vous demanderont donc de ramasser des armes et objets dans des caisses de ravitaillement pour être complétées à 100%. En plus de trouver ces caisses, vous devrez également mettre la main sur des améliorations de gilet porte-plaques, permettant d’augmenter votre armure.

Pour la mission Réacteur, la répartition est comme suit :

29 objets et armes

2 améliorations de gilet porte-plaques

A noter que certain objets sont des Armements (triangles bleus) que vous devez obligatoirement utiliser au moins une fois pour valider le trophée « On n’est jamais trop équipé » 🏆.

Où trouver les améliorations de gilet porte-plaques ?

Comme dans chaque niveau ouvert, vous démarrez avec une amélioration de gilet en poche. Il y a 2 améliorations de gilet porte-plaques à trouver supplémentaires pour valider cette partie des missions, vous conférant un total de 3 améliorations, tout en sachant qu’il en existe d’autres disséminés sur le site :

Une amélioration se trouve juste à côté de l’hélicoptère le plus à l’ouest.

Une amélioration se trouve sur le toit juste à côté de l’hélicoptère le plus au nord.

Où trouver les 29 armes et objets ?

Nous vous avons préparé ce guide en suivant un chemin logique de progression, que vous pouvez suivre en même temps en regardant notre vidéo en début d’article. Nous démarrons au nord-ouest de la carte pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

MCW incendiaire

Montez sur le toit du bâtiment face à vous, quand vous démarrez dans l’angle nord-ouest de la carte, un bâtiment avec des engins garés devant et un contour gris/jaune. Une tyrolienne se trouve sur le côté du bâtiment pour grimper dessus et trouver le coffre. Vous devriez trouver la poignée bloquante dans les parages.

Holger 556 silencieux

En repartant vers l’ouest, approchez du hangar et tirez à travers la grille blanche pour casser la chaise qui bloque la porte de l’autre côté, puis entrez pour trouver le coffre.

SAKIN MG38 incendiaire

Prenez direction sud-est et entrez dans le grand bâtiment en béton. Montez à l’étage pour trouver près d’une fenêtre le coffre en question, ainsi qu’une amélioration de gilet porte-plaques.

KV Inhibitor

Prenez direction sud et montez grâce à la tyrolienne au sommet de la tour de surveillance pour trouver le coffre.

Minigun

Sautez en parachute en direction du bâtiment tout près à l’est et une fois sur le toit, entrez dans la petite pièce (une sorte de mirador), et tirez en direction du sol dans la fine ouverture pour provoquer une explosion et ouvrir une porte au rez-de-chaussée. Descendez pour trouver derrière un comptoir la porte pour trouver le minigun.

Impulsion sensorielle

Au rez-de-chaussée de ce même bâtiment, partez vers le nord pour trouver près du matériel militaire le coffre qui vous attend sagement.

Boîte d’armure

Prenez en direction des gros tuyaux blancs à l’est, et repérez sur la gauche un bâtiment bleu, blanc et gris, aux portes verrouillées. Trouvez la seule fenêtre disponible (flanc ouest) et tirez sur la chaise bloquant la porte du flanc nord. Entrez pour trouver le coffre.

VEL 46 silencieuse

Grimpez sur ce même bâtiment pour trouver ce nouveau coffre.

Holger 26

Partez en direction de l’hélicoptère le plus au sud pour trouver près de lui deux coffres.

Cronen Squall

Juste à côté du coffre précédent, au niveau de l’hélicoptère le plus au sud.

Fennec 45

Entrez dans le hangar se trouvant juste au nord de ce même hélicoptère pour trouver ce nouveau coffre.

Bryson 800 incendiaire

Continuez vers le nord pour entrer dans un grand bâtiment aux entrées bleus/jaunes abritant le réacteur, pour trouver pas moins de trois coffres. Celui-ci se trouve juste en entrant par l’entrée sud, face à vous.

Lachmann Sub silencieuse

Poursuivez sans monter les escaliers et prenez le couloir G5 (encadrement bleu) en direction de l’est pour trouver le second coffre.

Signal 50

Sortez du bâtiment et prenez la tyrolienne sur le blanc est pour trouver sur le toit un gros coffre contenant le fusil de précision, faisant face à l’hélicoptère le plus au sud.

Munitions anti-blindage

Descendez et longez le gros bâtiment par son flanc est. Quand vous le pouvez, tournez à gauche pour remarquer des ventilations et un escalier jaune. Banco, prenez cet escalier et rentrez à droite pour trouver un nouveau coffre.

MTZ Interceptor incendiaire

Poursuivez en direction de l’ouest (aidez-vous des escaliers proches) pour trouver un camion à plateau sur lequel est posé cette caisse.

Arbalète explosive

Repartez en direction du nord et de l’hélicoptère le plus au nord pour trouver une tyrolienne sur le flanc ouest du bâtiment le plus proche de celui-ci. Sur ce toit, vous trouverez l’amélioration de gilet porte-plaques, mais en rebroussant chemin vers le sud, vous trouverez une autre tyrolienne vous menant encore plus haut. Prenez à droite (ouest) pour trouver le nouveau coffre sur le toit.

PILA

Redescendez en direction du nord et de l’hélicoptère pour trouver de part et d’autre de celui-ci un coffre.

STB 556 hybride

De l’autre côté de l’hélicoptère le plus au nord.

Basilic

Repartez en direction de l’ouest et grimpez sur le toit du bâtiment beige pour casser la fenêtre et descendre pour trouver le coffre sur un canapé.

Sidewinder

Prenez plein sud-ouest et rendez-vous dans la zone des poteaux électriques, et montez sur le bâtiment gris et jaune pour trouver le coffre sur le toit.

COR-45 silencieux

Filez plein sud-ouest à nouveau pour vous rendre dans la partie centrale où se terminera votre quête d’objets. Trouvez une structure circulaire contenant des caisses pour monter au milieu pour trouver une caisse faisant face à l’hélicoptère le plus à l’ouest du site.

RGL-80

Descendez pour trouver ce coffre juste à côté de l’hélicoptère le plus à l’ouest du site.

Expedite 12 silencieux

Continuez vers l’est pour vous rendre vers la partie la plus grosse de ce complexe central, avec une structure circulaire et un mur d’enceinte. Trouvez le moyen de monter à l’étage supérieur (une échelle est présente à l’intérieur sur le côté est) et rebroussez chemin en direction de l’ouest pour trouver ce coffre.

Capteur cardiaque

Prenez juste à côté pour entrer dans la partie circulaire de la zone et trouver sur une caisse le petit coffre.

FJX Imperium incendiaire

Prenez la tyrolienne adjacente et une fois en haut de la grue, courez jusqu’au bout pour trouver en bas d’un petit escalier ce gros coffre.

Haymaker incendiaire

Redescendez par le flanc sud de cette structure pour trouver aux pieds de celle-ci un gigantesque poste de matériel où vous trouverez 2 coffres.

HCR 56

Juste à côté du coffre précédent.

Boîte de munitions

Montez un petit escalier (G6) en partant vers l’est pour trouver ce dernier coffre.

Si vous avez besoin d’autres guides pour Call of Duty Modern Warfare III, sachez que nous vous avec concocté plein de guides pour chacune des missions du jeu ainsi qu’une grande FAQ très complète pour couvrir tous les aspects du jeu d’Activision.